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Король Великобритании Карл III в бундестаге
Король Великобритании Карл III в бундестагеФото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Король Великобритании впервые выступил в бундестаге

Даниил Сотников
32 мин. назад

С первым государственным визитом в статусе короля Карл III отправился в Германию, где выступил перед бундестагом.

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Король Великобритании Карл III, выступая в бунедстаге в четверг, 30 мата,поблагодарил Германию за военную поддержку Украины и призвал к дальнейшему сближению ФРГ и Великобритании. Перед обращением к депутатам парламента Карл III встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"Решение Германии предоставить столь значительную военную поддержку Украине очень смелое и важное", - сказал король. В своей речи он подчеркнул ответственность двух стран ввиду угрозы безопасности Европы. "Германия и Великобритания взяли на себя важную руководящую роль в качестве крупнейших европейских доноров Украины", - сказал Карл III, подчеркнув, что "бич войны вернулся в Европу". "Безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности", - добавил монарх.

Первое выступление британского монарха перед бундестагом

Выступление Карла III стало первым в истории обращением британского монарха к немецким парламентариям. "Для меня очень много значит, что во время моей первой зарубежной поездки в статусе короля меня пригласили в Германию, и, что я могу выступить здесь, чтобы подтвердить приверженность дружбе наших стран", - сказал он.

Карл III выступал на английском и немецком языках. Согласно королевскому этикету, выступление на языке принимающей стороны считается знаком большого уважения, пишет агентство  AFP. Государственный визит Карла III в Германию завершится в пятницу, 31 марта. В поездке его сопровождает королева-супруга Камилла. 

Помимо выступления в бундестаге, у короля была запланирована встреча с беженцами из Украины, посещение совместного германо-британского военного подразделения в Бранденбурге и визит в Гамбург для возложения венков к мемориалу жертв национал-социалистического режима.

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