 Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2021

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Россия

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Консул Эстонии в Петербурге, обвиненный ФСБ в деятельности, враждебной по отношению к РФ, должен покинуть Россию за 48 часов. Глава эстонского МИД утверждает, что Март Лятте не выходил за рамки дипломатической работы.

МИД России

МИД России

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, задержанный накануне ФСБ России, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом сообщила в среду, 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона заявила вызванной в МИД России временной поверенной в делах посольства Эстонии в РФ Улле Уйбо "решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте".

Заявление представителя МИД Эстонии, который назвал задержание Лятте незаконными и провокационными, а выдвинутые против него обвинения - безосновательными, Захарова охарактеризовала как "крайне циничное".

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс 7 июля подтвердила позицию Таллина, заявив, что считает безосновательными обвинения, предъявленные Марту Лятте. "Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - указала глава эстонского МИД телерадиовещательной компании ERR. По ее словам, выполняя "повседневную работу дипломата", консул Лятте не выходил за ее рамки. "В работу каждого дипломата входит также поиск контактов в стране пребывания, это является частью обычных служебных обязанностей", - отметила Эва-Мария Лийметс.

О задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить от гражданина РФ секретную информацию ФСБ России объявила накануне, заявив, что его деятельность "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Смотрите также:

  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    ЕС и Россия: лицом к лицу

    Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.

  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


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