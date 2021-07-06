Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, задержанный накануне ФСБ России, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом сообщила в среду, 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона заявила вызванной в МИД России временной поверенной в делах посольства Эстонии в РФ Улле Уйбо "решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте".

Заявление представителя МИД Эстонии, который назвал задержание Лятте незаконными и провокационными, а выдвинутые против него обвинения - безосновательными, Захарова охарактеризовала как "крайне циничное".

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс 7 июля подтвердила позицию Таллина, заявив, что считает безосновательными обвинения, предъявленные Марту Лятте. "Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - указала глава эстонского МИД телерадиовещательной компании ERR. По ее словам, выполняя "повседневную работу дипломата", консул Лятте не выходил за ее рамки. "В работу каждого дипломата входит также поиск контактов в стране пребывания, это является частью обычных служебных обязанностей", - отметила Эва-Мария Лийметс.

О задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить от гражданина РФ секретную информацию ФСБ России объявила накануне, заявив, что его деятельность "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

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