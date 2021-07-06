ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула

ФСБ России объявила, что при попытке получить от российского гражданина секретную информацию был задержан консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. "Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации", - заявила спецслужба во вторник, 6 июля.

В ФСБ уточнили, что к эстонскому дипломату "будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

Эстония заявила протест

В Министерстве иностранных дел Эстонии задержание консула назвали постановкой и провокацией, а обвинения безосновательными. "Подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским Союзом. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил порталу телерадиокомпании ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД в Таллине Аари Леммик.

По его словам, Марта Лятте задержали на 1,5 часа 6 июля после рабочей встречи в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте.

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