КС Германии приостановил принятие закона об отоплении
Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в бундестаге нового законопроекта, направленного на внедрение более экологичных систем отопления. Второе и третье чтения законопроекта не будут проводиться в ходе текущей недели заседаний, говорится в заявлении суда в Карлсруэ, размещенном на его сайте в среду, 5 июля.
Таким образом конституционный суд удовлетворил запрос депутата бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томаса Хайльмана (Thomas Heilmann), который заявил о невозможности голосования по законопроекту, поскольку документ не был представлен парламентариям в письменном виде по крайней мере за 14 дней до заседания.
"Это большой успех для нашего парламентаризма, а в данном конкретном случае и для защиты климата!", - прокомментировал решение суда Хайльман в своем Twitter-аккаунте.
Судьба законопроекта пока не ясна
В конце июня партии правящей в ФРГ коалиции после нескольких недель споров согласовали последние детали закона об отоплении жилищного фонда. Ожидалось, что он будет окончательно принят на последнем заседании бундестага перед летними каникулами 7 июля. Однако по сравнению с первоначальным проектом, представленном парламентариям, в него были внесены существенные изменения.
С 8 июля бундестаг уйдет на каникулы, так что судьба законопроекта пока остается неопределенной, отмечает агентство dpa.
Этот закон призван положить конец газовому и нефтяному отоплению в Германии. В будущем каждая вновь устанавливаемая система отопления в зданиях должна как минимум на 65 процентов работать на возобновляемых источниках энергии.
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