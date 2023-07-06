КС Германии приостановил принятие закона об отоплении

Конституционный суд ФРГ удовлетворил запрос депутата бундестага Томаса Хайльмана о приостановке принятия вызвашего споры законопроекта об отоплении. Ожидалось, что бундестаг сможет принять его еще до летних каникул.

Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в бундестаге нового законопроекта, направленного на внедрение более экологичных систем отопления. Второе и третье чтения законопроекта не будут проводиться в ходе текущей недели заседаний, говорится в заявлении суда в Карлсруэ , размещенном на его сайте в среду, 5 июля.

Таким образом конституционный суд удовлетворил запрос депутата бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томаса Хайльмана (Thomas Heilmann), который заявил о невозможности голосования по законопроекту, поскольку документ не был представлен парламентариям в письменном виде по крайней мере за 14 дней до заседания.

"Это большой успех для нашего парламентаризма, а в данном конкретном случае и для защиты климата!", - прокомментировал решение суда Хайльман в своем Twitter-аккаунте.

Судьба законопроекта пока не ясна

В конце июня партии правящей в ФРГ коалиции после нескольких недель споров согласовали последние детали закона об отоплении жилищного фонда. Ожидалось, что он будет окончательно принят на последнем заседании бундестага перед летними каникулами 7 июля. Однако по сравнению с первоначальным проектом, представленном парламентариям, в него были внесены существенные изменения.

С 8 июля бундестаг уйдет на каникулы, так что судьба законопроекта пока остается неопределенной, отмечает агентство dpa.

Этот закон призван положить конец газовому и нефтяному отоплению в Германии. В будущем каждая вновь устанавливаемая система отопления в зданиях должна как минимум на 65 процентов работать на возобновляемых источниках энергии.

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