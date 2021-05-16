 Конфликт палестинцев и израильтян: эксперты ООН усматривают признаки военных преступлений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Конфликт палестинцев и израильтян: эксперты ООН усматривают признаки военных преступлений

Эксперты ООН настаивают на расследовании Международным уголовным судом в Гааге ряда инцидентов в ходе нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.

Эскалация палестино-израильского конфликта

Эскалация палестино-израильского конфликта

Эксперты ООН по правам человека усматривают признаки военных преступлений, совершенных обеими сторонами в ходе нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в среду, 19 мая, сообщило агентство dpa со ссылкой на ооновских специалистов, которые настаивают на том, чтобы подобные инциденты были расследованы Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Критику специалистов вызывают главным образом обстрелы густонаселенных районов сектора Газа, а также городских кварталов в Израиле.

Между тем агентство AFP со ссылкой на утверждение представителей радикального исламистского движения ХАМАС, признанного Евросоюзом террористическим, передало, что у того имеется достаточно ракет, чтобы продолжать обстрелы в течение еще двух месяцев. Как уточняет AFP, благодаря поддержке Ирана у боевиков на этот раз имеется доступ к более широкому арсеналу, а также к оружию с большим радиусом действия, чем во время предыдущих эскалаций.

Обострение палестино-израильского конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме, в результате пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией не только в ЕС, но также в Израиле и США, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, обстрелы продолжались и в ночь на 19 мая. По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа в сторону Израиля в ходе нынешнего обострения было выпущено более 3200 ракет. В ЦАХАЛ говорят о 3700 ракет, порядка 540 упали в секторе Газа.  Военные оценили эффективность системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 20:06

Израиль под ударом боевиков ХАМАС: как остановить радикальных исламистов? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Боевики ХАМАС атакуют Израиль, Израиль жестко отвечает на атаки радикалов. DW Новости  

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Также по теме

Israel | Gaza | Konflikt in Nahost

Глава ООН заявил об опасности неконтролируемых последствий эскалации на Ближнем Востоке 16.05.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.

Israel - Palästina-Konflikt

26 из 27 стран ЕС призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня 18.05.2021

Главы МИД стран ЕС, за исключением Венгрии, заявили о необходимости перемирия, защиты мирного населения и доступа гуманитарной помощи в зону палестино-израильского конфликта.

Реклама

Самые читаемые

Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме  

Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by  

МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся  