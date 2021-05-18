 Совбез ООН вновь не согласовал заявление по конфликту на Ближнем Востоке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Совбез ООН вновь не согласовал заявление по конфликту на Ближнем Востоке

США в четвертый раз блокируют принятие СБ ООН заявления с призывом к деэскалации палестино-израильского конфликта. Франция, Египет и Иордания подготовили проект резолюции с призывом к режиму прекращения огня.

Дым в городе Рафах в секторе Газа после авиаудара Израиля в ответ на обстрел

Город Рафах в секторе Газа

Участники Совета Безопасности ООН в четвертый раз за последние 8 дней не смогли согласовать совместное заявление, призывающее стороны конфликта на Ближнем Востоке к снижению напряженности. "Мы не считаем, что публичное заявление в данный момент поспособствует деэскалации", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 18 мая.

Вашингтон по-прежнему нацелен на "интенсивную дипломатию" ради прекращения насилия, добавила она. Прежние попытки принять совместное заявление также не увенчались успехом из-за позиции Соединенных Штатов.

Постоянный наблюдатель Палестинской национальной администрации при ООН Рияд Мансур осудил отсутствие единого мнения. Он заявил, что попросил Организацию Объединенных Наций выступить с призывом к незамедлительному предоставлению гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Франция, Египет и Иордания призывают к режиму прекращения огня

Франция позднее направила СБ ООН проект резолюции, разработанной совместно с Египтом и Иорданией. Документ призывает к режиму прекращения огня и был согласован президентом Франции Эмманюэлем Макроном на видеоконференции с его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси и иорданским королем Абдаллой II, сообщили в канцелярии французского лидера.

Эскалация ближневосточного конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 213 человек, в том числе дети. В Израиле в результате обстрелов погибли двенадцать человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН 17 мая призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие. На следующий день 26 из 27 стран ЕС (за исключением Венгрии) призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня, защите гражданского населения и обеспечению доступа гуманитарной помощи.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:47

ХАМАС против Израиля: радикальные исламисты продолжают обстрелы, армия наносит ответные удары (18.05.2021)

Контекст

Кто такие палестинцы, живущие в Израиле?

Так называемых израильских арабов - палестинцев, проживающих на территории еврейского государства, - втягивают в конфликт активнее, чем раньше. Причины как экономические, так и политические.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления  

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Также по теме

Weltspiegel 17.05.2021 | Nahostkonflikt | Gaza Citiy, israelischer Luftangriff

Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке 18.05.2021

Джозеф Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и указал на необходимость защитить мирных жителей.

Israel I Gaza I Erneute Angriffs- und Zerstörungswelle im Nahen Osten

Россия считает себя посредником в конфликте на Ближнем Востоке 13.05.2021

Ряд стран, включая Россию, пытаются склонить стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Кремль и ООН видят среди приоритетов прекращение насилия.

Israel - Palästina I Gaza Konflikt

Германия предоставит гуманитарную помощь населению в секторе Газа 18.05.2021

Глава МИД ФРГ заявил о предоставлении населению Газы 40 млн евро помощи. Канцлер ФРГ и король Иордании призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня.

Реклама

Самые читаемые

На "Евровидении" Россия и Украина справились с челленджем полуфинала  

Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by  

МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся  