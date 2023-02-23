Журналистики в России больше нет

Акция Марины Овсянниковой во время эфира программы "Время" Фото: NTC/ZUMA Wire/IMAGO

Международная федерация журналистов 22 февраля - по итогам общего голосования членов ее исполкома - приостановила членство Союза журналистов России. Это наказание даже не за то, что СЖР давно превратился из независимой организации, отстаивающей свободу слова, в послушный инструмент в руках властей. Дело в том, что российский Союз журналистов, по команде из Кремля, открыл свои отделения на временно занятых российскими войсками украинских территориях. Таким образом все члены этой организации коллективно стали оккупантами.

Верное, но запоздалое решение

Союз журналистов России переродился задолго до 24 февраля 2022 года, когда остатки частично независимых медиа в стране накрыл репрессивный вал, призванный заставить журналистов в нужном властям ключе рассказывать о российской полномасштабной агрессии против Украины, которую Кремль обозвал "специальной военной операцией". Так что, когда 4 марта в числе подписавшихся под письмом в поддержку Путина и нападения на соседнюю страну оказалось не меньше пяти членов СЖР, никто и не удивился.

Иван Преображенский Фото: Privat

Тем не менее, Международная федерация журналистов не спешила исключать россиян. Возможно, как и в прежние годы, иностранцам казалось, что так они все еще хотя бы немного поддерживают независимые медиа в России, хотя на самом деле после 24 февраля таковых в России совсем не осталось. Почти год времени и соучастие СЖР в оккупации украинских территорий потребовались на то, чтобы, наконец, решиться на приостановление членства российского союза в международной профессиональной федерации.

Теперь пропагандисты вроде главреда газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, настолько профессионального, что он путает родное медиа с эскорт-агентством, радостно кричат, что российский Союз журналистов станет только свободнее и независимее. Впрочем, а чего иного ждать от организации, секретарь которой написал книгу: "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века". Кстати, и сама книга - совместный проект Союза журналистов и черносотенного издательства "Вече".

Действительно, эти люди от решения Международной журналистской федерации не теряют ничего, кроме репутации. А ее они уже давно обменяли на бонусы, положенные кремлевским пропагандистам.

Символ закрытого общества

Формальное решение о приостановке членства СЖР, безусловно, чисто техническая констатация того, что уже давно случилось - смерти независимой журналистики в России. Но его символика гораздо шире.

В последние годы, а особенно с февраля прошлого, Россия превратилась в закрытую страну, которая теперь и сама себя не знает. Из записочек спецслужб Путину, фальшивой статистики Росстата и таких же выдуманных соцопросов нельзя понять, чем живет, чего боится и чего хочет российское общество. По сути дела Кремль, уничтожив независимые медиа, утратил обратную связь с российским обществом.

Это неизбежное следствие того, что распространение любой информации без визы властей в России - и мы это видим и по законам последнего времени, в частности о "дискредитации армии" и фейках о ней же - стало преступлением. Причем настолько, что по длительности сроков оказалось примерно приравнено к убийству. В результате еще сохраняющиеся связи эмигрировавших за рубеж независимых медиа со страной исхода постепенно будут ослабевать, а затем и рваться. Россия - стремительно немеющее, возможно на долгие годы, общество, которое почти разучилось говорить, в первую очередь, само с собой.

Фарш не провернуть назад

Конечно, еще не все потеряно. Русскоязычная профессиональная журналистика сохраняется за пределами путинской России - в эмиграции. Если наступят перемены в ближайшее десятилетие, будет кому возвращаться и, что называется, "передавать традиции".

Но есть другая проблема. Даже если изменения к лучшему в России и начнутся, большой вопрос, как скоро российский Союз журналистов примут обратно в международную федерацию. Простого возрождения журналистики внутри самой страны для восстановления прежних связей с мировым сообществом недостаточно. Для этого придется долго восстанавливать репутацию и доказывать, что новая послепутинская российская журналистика выросла не из передач Киселева, Соловьева и Симоньян. Вернуть доверие к себе россиянам может оказаться даже труднее, чем самим снова научиться говорить и писать правду. На это могут понадобиться не годы, а десятилетия.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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