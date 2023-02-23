Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

За две недели до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин так заявил Киеву о соблюдении минских соглашений: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Эту фразу, растиражированную всеми государственными медиа в России, он, вероятно, взял из фольклора. Ее относят к матерным частушкам из прошлого века и к дворовым анекдотам.

"Это фактически продолжение нарратива о том, что Украина - слабая женщина и должна принимать то, что ей говорят мужчины", - говорит DW доцент университета Гронингена, автор книги "Угрозы безопасности и общественное мнение" Елизавета Гауфман. Похожую риторику исследовательница уже видела в российских социальных сетях в 2014-2015 годах на фоне Евромайдана в Украине, а в 2022 году у этого нарратива началась другая жизнь.

Как Россия якобы "спасает" Украину

Украинская команда Detector Media исследовала, как на фоне войны против Украины Кремль распространяет дезинформацию, используя гендерные стереотипы. Издание проанализировало 45 тысяч аккаунтов в соцсетях и в сентябре 2022 года обнародовало результаты. Исследователи выделили несколько ключевых посылов российской дезинформации об украинских женщинах в контексте войны. Так, их часто оскорбительно называют "хохлушками", говорят о них как "о проститутках, распространяющих различные заболевания". Нередко встречаются шутки об изнасилованиях украинок,которые считаются "военным трофеем", а также сообщения о "слабости украинской армии", раз в ней воюют "даже женщины".

Елизавета Гауфман Фото: Privat

Тенденция продолжается. Так, в ноябре государственная российская газета "Аргументы недели", комментируя заявление украинских властей о том, что лучшие разведчицы в стране - женщины, назвала их "проститутками". Телеведущая ток-шоу "60 минут" на государственном телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, внесенная в 2022 году в санкционный список ЕС за поддержку войны против Украины, в феврале высмеяла украинок, которые сфотографировались в традиционной украинской одежде для календаря, чтобы так собрать средства в поддержку украинской армии. "В общем подрабатывают тем, чем зарекомендовали себя по всей Европе", - написала сотрудница гостелканала в своем Telegram-канале.

"Еще в 2014 году в российских соцсетях был популярен нарратив о трех сестрах - России, Украине и Беларуси. И о том, что две сестры хорошие, а Украина - проститутка, которая привела к себе каких-то мужиков. И вот Россия ее спасает", - рассказывает Гауфман. По ее словам, этот нарратив наряду с привычными нарративами о том, что якобы "все украинцы - нацисты", был очень эффективно инструментализирован российской пропагандой, чтобы убедить население в том, что нужно аннексировать Крым и вводить войска в Украину. "Нарратив о нацизме построен на агрессивной маскулинности. Тут сам украинский нацизм считается такой пришлой силой с Запада. И если нацизм - маскулинный и его нужно бояться, то какую-то жалкую женщину не нужно бояться, ее нужно спасать", - поясняет она.

Феминизация Владимира Зеленского и западных политиков

Похожие тенденции видит Анна Сидоревич, исследовательница истории феминизма и гендера, аспирантка Института политических исследований Sciences Po в Париже. По ее словам, на первом плане в российской пропаганде сейчас, скорее, идея о денацификации Украины, но и гендерные метафоры остаются, просто становятся менее прямыми.

Анна Сидоревич Фото: Privat

"Пропаганда много подчеркивает, что Зеленский - клоун, актер, недоюморист, что он ездит по странам Запада и попрошайничает. Эта уничижительная лексика, в первую очередь, направлена на то, чтобы показать его несостоятельность как лидера, президента и мужчины, унизить его через его слабость, через то, что у него не серьезная и не мужская профессия, и вообще он клоун", - говорит Сидоревич. По ее словам, актер, который показывает чувства, - в патриархальном обществе - не мужская профессия. "В России лидером считается скорее кгбшник, военный, в крайнем случае, - бизнесмен, так что в Зеленском российские чиновники не видят себе ровню, над ним всегда смеялись и продолжают смеяться сейчас", - объясняет исследовательница.

Елизавета Гауфман наблюдает, что феминизируется не только Украина, но и США и ее лидеры, а Европа представляется как "царство гомосексуальности" -"Гейропа". Вместе с тем в гендерных категориях в России изображается также еще одна иерархия: того, что якобы Россия - настоящая страна, а Украина - нет.

Почему пропаганда РФ использует гендерные клише

По словам Гауфман, пропаганда опирается на достаточно патриархальные и знакомые всем структуры, поэтому она так хорошо работает: "Она связана с тем, что уже есть в обществе. Все люди знакомы с тем, что есть мама и папа, что у мужчины и женщины есть какая-то определенная социальная роль". Сидоревич так объясняет использование гендерных стереотипов в антиукраинской риторике: "Гендерные метафоры легко считываются, потому что построены на доминирующем понимании отношений между женщиной и мужчиной в российском обществе, на том, что мужчина сильнее, а женщина - слабее, что она подчиняется, а он руководит".

"Маскулинность внешней политики очень опасна и может привести к дальнейшей эскалации, ведь нужно все время доказывать, что ты "настоящий мужик". Обычно это происходит именно насильственными действиями", - предупреждает Гауфман. Она предсказывала эскалацию конфликта между Россией и Украиной еще в 2015 году, но не в таких масштабах. Однако тогда, по словам, исследовательницы, в научных кругах выводы ее статьи считали слишком алармистскими. Сейчас Гауфман наблюдает, что нарративы российской пропаганды из гендерного контекста начинают развиваться в сторону "сатанизации и демонизации Украины". "Сатана - это уже вроде дальше некуда, не очень понятно, куда можно двигаться из этой точки", - говорит она.

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