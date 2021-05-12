Комментарий: Зеленский хочет переизбраться, борясь с Медведчуком

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала постановление о признании подозреваемыми в госизмене депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их подозревают в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины, сливе России секретных материалов об армии и создании на территории РФ антиукраинского проекта "Луч". СБУ уже провела обыски в доме и офисе Медведчука.

Официальное вынесение подозрения куму Путина парализует его деятельность в Украине. Что в условиях гибридной войны, которую против украинского государства ведет Российская Федерации не так уж и мало. Главное теперь - доказать в суде выдвинутые обвинения. Хотя это, похоже, в данном случае не является основной целью команды президента Владимира Зеленского.

СНБО обвинил кума Путина в причастности к финансированию терроризма

Ровно три месяца назад за причастность к финансированию терроризма на территории так называемой "ЛНР" украинский СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и бизнес-партнера Тараса Козака. В результате этого деятельность подконтрольных куму Путина предприятий в Украине, среди которых оказались и три телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK ,- была прекращена. При чем сделано это было очень быстро и, как говорится, без лишнего шума.

Сергей Руденко

Сам Медведчук и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой он является, попытались представить случившееся как политическое преследование оппозиции. Кум президента России и обладатель капитала, по оценкам украинского Forbes, в 620 млн долларов не привык проигрывать в жизни. Тем более - Зеленскому. Медведчук, имеющий большой опыт юридической практики, оспаривает решение СНБО в Верховном суде. С присущим ему цинизмом Виктор Владимирович говорит о несостоятельности и абсурдности выдвинутых против него обвинений.

За прошедшие с момента наложения санкций три месяца многие ждали, когда же власть всерьез возьмется за Медведчука. За это время секретарь СНБО Алексей Данилов лишь раз упомянул о том, что на нефтеперерабатывающем заводе, которым владеют в РФ Медведчук и его супруга, производят горючее, используемое танками из так называемой "ЛНР" и "ДНР".

Наверняка, СБУ и Генпрокуратура имеют в распоряжении более широкую доказательную базу о причастности кума Путина к финансированию терроризма на Донбассе. Но она, как видим, не стала основой для вынесения генпрокурором Венедиктовой подозрения Медведчуку. Вполне возможно, что команда Зеленского решила зайти с козырей - обвинив оппонента в государственной измене.

Тройной удар Зеленского

Нынешнее подозрение Медведчуку - это попытка команды Зеленского одновременно нанести тройной удар: по самому фигуранту дела, его куму Владимиру Путину и по экс-президенту Украины Петру Порошенко. Для самовлюбленного Виктора Владимировича обвинения ГПУ, конечно же, звучат оскорбительно. И как для юриста, и как для кума Путина. Он по-прежнему уверен в своей исключительности и в том, что в Украине ему тюрьма не грозит (кстати, статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет).

Иначе он не разъезжал бы 9 мая на стилизованном под фронтовой УАЗике в центре Киева, приветствуя тех, кто ностальгирует по советским временам. Вряд ли он подозревал, что через два дня Генпрокуратура вынесет ему подозрение. Ну и, скажите, в какой другой стране человек, которого подозревают в финансировании терроризма, будет свободно передвигаться по улицам столицы?

Владимир Путин воспринимает дело Медведчука не иначе как личный вызов. Президент РФ, судя по всему, до сих пор не может поверить,что Зеленский заставил его переживать по поводу будущего Виктора Владимировича и его супруги. Кумовья хозяина Кремля оказались под ударом. Для того чтобы разрулить ситуацию, Владимиру Владимировичу надо вести диалог с Владимиром Александровичем, которого он уж точно не считает ровней себе.

Дело Медведчука создает определенные неудобства и Петру Порошенко. В подозрении, подписанном Венедиктовой, фигурирует достаточно важный эпизод, датированный 2015 годом. Именно во времена президентства Порошенко кум Путина по телефону договаривался с Москвой о перерегистрации в уже аннексированном Крыму своего предприятия ООО "Новые проекты", занятого в Черном море разработкой месторождение нефти и газа, которое оценивают в 37 млрд гривен.

Де-юре речь идет о подрыве экономической безопасности Украины. Знал ли президент Порошенко об этом, учитывая, что СБУ слушало Медведчука, который в то время принимал участия в переговорах с Москвой? Если знал, то почему не дал команду пресечь деятельность кума Путина? Если нет, то, кто виноват в этом?

Зеленский идет на второй срок?

Смею предположить, что история с Виктором Медведчуком это - начало новой президентской кампании Владимира Зеленского. Да, два года назад он уверял, что одной каденции ему будет вполне достаточно. Но, судя по тому, как развиваются события в Украине, команда нынешнего главы государства замахнулась на второй президентский срок Зеленского. В предстоящей избирательной гонке борьба с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком может быть ключевой.

Ну, право, не бороться же Зеленскому с самим Путиным, до которого он не может дозвониться. Для этого есть его кум, человек, который до 11 мая как будто был абсолютно уверен, что в Украине с ним ничего плохого не случится. Да и социология уже показала, что борьба с Медведчуком и его медиактивами уже позитивно влияет на рейтинг Владимира Зеленского. Это означает, что нынешняя президентская команда будет до конца дожимать историю с кумом Путиным, а вместе с ним - и Петра Порошенко.

Подозреваемый в госизмене Медведчук это, согласитесь, хороший контраст для героя Зеленского. Но в нынешней ситуации все же надо признать: дело против кума Путина - серьезный удар по всем пророссийским силам в Украине. И какую бы личную цель сегодня не преследовал Зеленский, абсолютно очевидно: в условиях продолжающегося конфликта в конечном счете выиграет украинское государство.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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