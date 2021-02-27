Борьба президента Украины Зеленского с дезинформацией начинается с хаоса

В Украине появился Центр противодействия дезинформации. Создание новой структуры, которая начнет работу 16 марта, анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Во время выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта Зеленский заявил, что представил эту инициативу в Организации объединенных наций. По словам президента, в будущем центр должен стать "международным хабом в борьбе с пропагандой и фейками во всем мире" - ведь именно Украина, по его словам, сейчас находится на передовой борьбы с дезинформацией.

Однако процесс создания этого центра сопровождался хаосом и неразберихой, вызвавшими недоумение у наблюдателей, а попытки властей объяснить свои планы не добавили ясности. DW попыталась разобраться в ситуации.

Минкульт против СНБО

О желании создать центр противодействия дезинформации на базе министерства культуры и информационной политики глава ведомства Александр Ткаченко заявлял еще зимой. Однако его ждало разочарование - в день презентации этой структуры 11 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Международный центр противодействия дезинформации будет работать на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Буквально через несколько часов слова Ермака подтвердил секретарь этой структуры Алексей Данилов, объявив о соответствующем решении.

Александр Ткаченко

Впрочем, заявления Ермака и Данилова не заставили Ткаченко отказаться от своих планов. Министр заявил, что на базе его ведомства одновременно запустят другую структуру - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет представлен к концу марта.

Борьба с пропагандой по принципу "авось"

Хаос вокруг презентации инициатив украинских властей вызвал резкую критику у многих представителей коммуникационного и медийного сообществ. Так, медиатренер Ярина Ключковская охарактеризовала его словами Ленина "разброд и шатание", добавив, что панель форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", на которой представили новую структуру, оставила впечатление "несогласованности, неопределенности и спешки".

Схожего мнения придерживается и исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. В беседе с DW она отметила, что, судя по презентации нового центра, власти сами не знают, какие именно органы исполнительной власти будут привлекаться к его работе, что будет входить в их обязанности и какими полномочиями их будут наделять. "Никто ничего не знает, никто ничего не понял, но как-то уж будет", - говорит Романюк.

Оксана Романюк

Центр по борьбе с дезинформацией - не самоцель

Эксперт по стратегическим коммуникациям и член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Алексей Харченко объясняет, что создание центра противодействия дезинформации само по себе не способно усилить информационную безопасность. По его словам, существование подобной структуры будет иметь смысл лишь в том случае, если она станет "воплощением изменения парадигмы, отражением новой системы". Пока же, по словам эксперта, подходы к его созданию, которые озвучивают власти, вызывают ряд вопросов: предлагаемые меры выглядят фрагментарными, а "противодействие" сужается до технических и юридических мер.

Частично согласен с этим и бывший заместитель министра информационной политики Украины, а ныне - преподаватель Киево-Могилянской школы государственного управления Дмитрий Золотухин. Ни одна структура сама по себе не способна решить глобальную проблему, говорит он: "Нет необходимости в создании структур - необходимо, чтобы государство осуществляло свои функции". Золотухин считает, что властям не стоит концентрироваться исключительно на борьбе с дезинформацией - вместо этого нужно добиваться того, чтобы граждане Украины могли получать здоровую объективную информацию о реальности, в которой они живут.

Эстонский опыт борьбы с дезинформацией

Говоря о планах создания центра, министр культуры Ткаченко ссылался, в частности, на опыт стран Восточной и Северной Европы. Однако он не всегда предполагает координацию усилий под "крышей" одной структуры. Член правления эстонского Международного центра обороны и безопасности (ICDS) и руководитель программы по развитию сотрудничества "Стойкая Украина" Дмитрий Теперик в беседе с DW отмечает, что в департаменте коммуникаций правительства Эстонии действительно есть отдел, куда стекается вся информация. Его сотрудники на стратегическом уровне координируют коммуникацию правительственных структур. "Однако эта структура не занимается развенчиванием дезинформации", - объясняет эксперт.

Противодействие дезинформации в Эстонии происходит децентрализовано: контрразведка, разведка, общественные организации и СМИ выполняют свои задачи на уровне своих организаций. "Если все замыкать на одной структуре, она может быть легко скомпрометирована извне или внутри страны, использована для того, чтобы перехватить контроль над формированием повестки дня", - объясняет эстонский подход Теперик.

В то же время эксперт понимает, почему Украина, где продолжаются военные действия, стремится централизовать вопросы противодействия дезинформации. Высказывание Зеленского о том, что Украина находится "на передовой" борьбы с пропагандой, негативные последствия которой ощущает и Запад, имеет под собой реальные основания, говорит Теперик.

Смотрите также: