 Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.09.2021

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Мнения

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.

Вдова Александра Литвиненко Марина на презентации документального фильма об отравлении ее мужа в Мадриде в 2007 году

Вдова Александра Литвиненко Марина на презентации документального фильма об отравлении ее мужа в Мадриде в 2007 году

Марина Литвиненко, скорее всего, не получит от России 100 тысяч евро, на которые она теперь имеет право по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вдова убитого в 2006 году бывшего офицера КГБ/ФСБ Александра Литвиненко с ноября прошлого года добивалась признания судом причастности российских властей к отравлению ее мужа в одной из лондонских гостиниц радиоактивным веществом. ЕСПЧ (как ранее и британское следствие) утверждает: экс-офицера и политэмигранта убили его бывшие коллеги Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. С высокой долей вероятности - по приказу Кремля, считает суд.

Литвиненко, скорее всего, не первая жертва

Марина Литвиненко говорит в своих интервью о прямой связи убийства ее мужа с покушением в 2018 году на бывшего офицера ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также с покушением на Алексея Навального в 2020 году.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Литвиненко, выступивший в конце 90-х с разоблачениями коррупции в ФСБ и обвинивший спецслужбу в подготовке покушения на Бориса Березовского, был, возможно, не первой жертвой таинственных специалистов по ядам. Многие считают, что это был журналист и депутат Государственной думы Юрий Щекочихин в 2003 году. В этом уверены его коллеги из "Новой газеты".

А еще были таинственные смерти других российских эмигрантов в Великобритании и, к счастью, не закончившиеся фатально отравления болгарского торговца оружием Гебрева, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. После опубликованных порталом Bellingcat разоблачений российской государственной программы разработки боевых отравляющих веществ и слежки ее сотрудников за теми, кто в результате становился жертвой отравления, мало сомнений в том, что власти России много лет занимаются ликвидацией оппонентов с помощью разнообразных токсинов. Постановление ЕСПЧ придает этому знанию статус юридического факта.

"А вы докажите!"

Еще одним юридическим фактом в следующем году, видимо, станет уничтожение малазийского лайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года ракетной установкой "Бук", доставленной из России в помощь сепаратистам из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Суд в Нидерландах заслушал родственников погибших пассажиров рейса MH17 и приступил к завершающей фазе слушаний. Этот процесс тревожит Кремль больше всего. Ведь речь идет, в сущности, о первой возможности юридически доказать, что происходящее на востоке Украины - не спонтанное "восстание простых шахтеров" против "киевской хунты", а фактически российская войсковая операция, лишь слегка замаскированное вторжение.

Многосерийная история отравлений и крушение "Боинга" - на первый взгляд, сильные удары по российской власти. Она на них традиционно отвечает издевательским "А вы докажите!" и бросает в бой штатных пропагандистов, вооруженных теориями заговора.

Но то, что слово "новичок" теперь настолько же прочно ассоциируется с Россией, как пресловутые балалайка, водка и автомат Калашникова - трагедия не власти, а всей страны. Только обеспокоено этим - по крайней мере, пока - не просто меньшинство, а очень маленькое меньшинство. Причем, как в России, так и на Западе.

Помню, как знакомые из Словакии допытывались у меня: почему попытка убийства Алексея Навального не вызвала массовых демонстраций протеста в России подобных тем, которые прошли в их стране после убийства в 2018 году журналиста Яна Куцияка, расследовавшего коррупцию в высших эшелонах власти. Протесты привели к отставке премьер-министра Роберта Фицо. Мой ответ был прост: российское общество отравлено цинизмом и безверием. Над этим работает 24 часа в сутки пропагандистская машина Кремля.

Молчание России, молчание Запада

Большинство стран Европейского Союза, за исключением разве что Польши, Румынии и стран Балтии, в сущности, считает: "Если Путин устраивает русских, то не нам их учить жить". Для Соединенных Штатов сегодня приоритет - новая холодная война с Китаем. "Тема России будет в Вашингтоне второстепенной до тех пор, пока Путин не затеет новую войну, - сказал мне на днях один информированный американский друг. - Если не начнет, то ему же лучше - меньше будут о нем вспоминать".

Обладателей ядерного оружия и постоянного места в Совете Безопасности ООН судят по особым правилам, если судят вообще. В Кремле этот урок выучили. Там уверены, что ни будущий приговор по делу о "Боинге", ни решение ЕСПЧ по гибели Александра Литвиненко, ни возможные новые разоблачения не изменят этого положения вещей. Кризис морального лидерства в ЕС и Америке и апатия российского общества делают эту уверенность, увы, обоснованной.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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