В Сенате США хотят ужесточить политику в отношении Китая

Сенат США представил законопроект о более жесткой политике в отношении Китая. Властям Соединенных Штатов следует объективно оценивать действия и намерения Пекина и выстраивать свою стратегию соответствующим образом, заявил сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес в четверг, 8 апреля.

Так называемый Акт о стратегической конкуренции является плодом совместной работы обеих партий. Среди прочего, документ обязывает главу Госдепартамента ежегодно публиковать список китайских госпредприятий, получивших выгоду от кражи интеллектуальной собственности и тем самым нанесших ущерб Соединенным Штатам. Кроме того, документ предполагает укрепление отношений США с Тайванем.

Расширение отчетов о насилии над уйгурами в Китае

В проект закона говорится и о необходимости выпускать отчеты о гендерном насилии над уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Прежде такие отчеты касались лишь тюремного заключения и иных видов жестокого обращения с представителями мусульманского меньшинства.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Соединенные Штаты в июне 2020 года ввели закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснения уйгуров, в ответ КНР ввела штрафные меры в отношении ряда американских чиновников.

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