 Комментарий: Россиянам для борьбы с дельта-вариантом придется надеть маски | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.06.2021

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Россия

Комментарий: Россиянам для борьбы с дельта-вариантом придется надеть маски

Германия включила Россию в список стран с опасными мутациями коронавируса. Одна лишь вакцинация инфекцию не остановит, нужна еще и самоорганизация общества, считает Андрей Гурков.

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25 июня 2021 на одном из массовых мероприятий в Москве. Найдите в толпе человека с маской!

С 29 июня Россия считается в Германии страной с особо опасной эпидемиологической ситуацией. Поэтому ФРГ вслед за Францией резко ужесточила правила въезда на свою территорию для прибывающих из России. С полуночи вторника все они, независимо от гражданства, обязаны по прибытии на две недели уйти в карантин, причем исключения не будут делаться ни для привитых от коронавируса, ни для предъявителей отрицательных тестов или переболевших.   

Третья волна коронавируса принесла в Россию агрессивный дельта-вариант

Большинство россиян могло не обратить внимания на эту новость, облетевшую СМИ в выходные дни, ведь ехать нынешним летом в Германию и так мало кто собирался. Однако жителям России следует взглянуть на эту меру берлинского Института имени Роберта Коха (RKI) под иным углом зрения. Она свидетельствует о том, насколько серьезно немецкий правительственный научный центр, отслеживающий распространение Covid-19 в ФРГ и в мире, встревожен динамикой третьей волны коронавируса в РФ.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Той самой третьей волны, о неизбежности которой DW предупреждала еще в середине апреля. Тогда автор этих строк прогнозировал, что "российское руководство повторит ошибки властей других стран и не пойдет своевременно на непопулярные меры, чтобы остановить мутации коронавируса".

Теперь, два с половиной месяца спустя, в московских кафе и ресторанах вводят QR-коды, в Бурятии - жесткий локдаун, а по всей РФ - обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий. Но тех, кто за это время умер от вируса, уже не вернешь, а заразившихся будет труднее выхаживать и лечить, потому что в России распространяется теперь самый агрессивный на данный момент дельта-вариант коронавируса. Из-за него территория РФ, по мнению немецких экспертов, и превратилась в зону особого риска.

Где находятся "зоны распространения вариантов вируса"

Согласно классификации RKI, есть просто "зоны риска" (Risikogebiete), есть "зоны высокой заболеваемости" (Hochinzidenzgebiete), а есть и "зоны распространения вариантов вируса" (Virusvariantengebiete). Именно они вызывают наибольшую тревогу. Опасность мутаций (в России чаще говорят о штаммах), указывается на сайте института, заключается в том, что они обладают "предполагаемой или доказанной повышенной заразительностью", которая ускоряет распространение инфекции, ведет к более тяжелому течению болезни и "снижает действие иммунитета, выработанного в ходе вакцинации или в результате перенесенной инфекции".

В немецкий список "зон распространения вариантов вируса" в январе попали Южная Африка (бета-вариант вируса) и Бразилия (гамма-вариант), затем, в частности, заразившиеся от своего южноафриканского соседа Лесото, Ботсвана, Зимбабве и Мозамбик. В апреле RKI включил в него Индию (дельта-вариант) . А в мае добавил Великобританию, поддерживающую тесные связи и интенсивное воздушное сообщение со своей бывшей колонией.

Институт имени Роберта Коха "закрывает" Португалию

И вот теперь, с 29 июня, список RKI расширился до 15 государств за счет Российской Федерации и Португалии. Эта страна Евросоюза в прошлом году относительно успешно справилась с первыми двумя волнами пандемии, но в этом году закачалась под ударом третьей волны и стала сегодня одним из трех, наряду с британским и российским, очагов распространения дельта-варианта в Европе.

Растянувшееся уже на пять с лишнем месяцев пребывание Южной Африки и Бразилии в немецком списке стран с особо опасной эпидемиологической ситуацией свидетельствует о том, как трудно из этого списка выбраться, иными словами - насколько сложно побороть мутации ковида.

Правда, Португалию RKI включил в число "зон распространения вариантов вируса" пока на две недели, но с оговоркой про возможное продление. В отношении России никакие сроки вообще не указаны, что весьма красноречиво говорит о том, как ученые в Берлине оценивают шансы на быстрое обуздание дельта-варианта на территории РФ.

Противоэпидемические правила в Москве: массовое пренебрежение

Достаточно хотя бы пару дней провести в Москве, российском эпицентре коронавируса, чтобы разделить их сомнения. Или, попросту говоря, проникнуться пессимизмом. И дело тут не только и даже не столько в удручающем количестве тех россиян, которые решительно отказываются от вакцинации и, похоже, готовы даже потратить немало сил (и средств) на то, чтобы обзавестись фальшивыми свидетельствами о прививке. Ведь в последние дни, похоже, все же стало расти число тех, кто хотел бы привиться или по крайней мере готов сделать это под давлением обстоятельств.

Дело в повсеместном, массовом пренебрежении к таким элементарным каждодневным противоэпидемическим правилам поведения, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и, соответственно, предотвращение скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Автора этих строк, приехавшего из Германии и наблюдавшего там на протяжении почти полутора лет за реакцией солидарного немецкого общества на карантинные ограничения и локдауны, просто шокировало упорное нежелание огромного числа россиян надевать маски в общественном транспорте, в магазинах, учреждениях - или демонстративное презрительно-формальное ношение их на подбородке.

Вакцинация не отменяет каждодневных мер предосторожности

А ведь опасность мутаций коронавируса, и дельта-вариант в этом отношении считается особенно коварным, состоит в том, что они, возможно, снижают эффективность имеющихся вакцин, на что Институт имени Роберта Коха, собственно, и указывает. Это не аргумент против вакцинации как таковой, это аргумент против превращения прививки в панацею, в единственное средство защиты от инфекции.

Без прививки обезопасить себя от ковида широким слоям населения явно не удастся, однако без каждодневных дополнительных мер предосторожности одного этого средства в борьбе с мутациями коронавируса окажется, скорее всего, недостаточно, особенно до тех пор, пока доля привитых не вырастет до внушительных размеров.  

Но эти меры требуют от людей осознанного выбора, самодисциплины, уважительного отношения к окружающим и, кстати, активного неприятия вокруг себя нарушителей общественного договора. Чем быстрее российское атомизированное общество сплотиться в борьбе с реальным врагом в виде пандемии, тем выше будут шансы избежать все новых и новых противоречивых запретов властей, а то и череды локдаунов.

Если же общество с этим вызовом в сжатые сроки не справится, то Россия рискует завязнуть, как Южная Африка, Бразилия и Индия, в затяжной позиционной войне со все новыми мутациями заразы. И в конце концов даже может породить свой собственный высокозаразный вариант коронавируса.   

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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