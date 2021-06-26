Из-за стремительного распространения "дельта"-варианта коронавируса в РФ Германия и Франция ужесточают правила въезда для россиян.

Как сообщается в пятницу, 25 июня, на сайте Института имени Роберта Коха, для въезжающих в ФРГ из России вводится строгий 14-дневный карантин, длительность которого нельзя сократить даже при наличии отрицательного теста на коронавирус и который обязателен в том числе для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию. Эта мера связана с тем, что Россия со вторника, 29 июня, вносится в список стран, в которых активно распространяются новые варианты коронавируса.

Внесение в этот список также означает, что авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам будет разрешено перевозить из России только пассажиров с гражданством или видом на жительство ФРГ.

Вместе с Россией в список попала и Португалия, где сейчас отдыхают многие немецкие туристы. "Мы должны замедлить распространение "дельта"-варианта настолько, насколько возможно. Это первостепенная задача", - подчеркнули в правительстве ФРГ. Одновременно из списка стран, входящих в зону риска, были исключены Нидерланды, Дания и Люксембург.

Франция прекратила продлевать многолетние визы россиянам

Ранее Россия была внесена в список стран "красной зоны" во Франции. Вскоре после этого, как сообщает 25 июня ТАСС, визовые центры в Москве перестали продлевать россиянам многолетние визы во Францию, срок которых истек за время пандемии.

Во французском посольстве в Москве уточнили, что обработка виз возобновится после того, как эпидемиологическая ситуация в России улучшится и РФ попадет в более благоприятную категорию стран. Сейчас границы между РФ и Францией остаются закрытыми из-за пандемии, и въезд во Францию возможен только для определенных категорий граждан РФ.

В Москве уже четвертый день подряд растет максимум смертности от COVID-19. Суточный прирост новых заболевших в России по данным на 25 июня составил 20 393 случая. Жертвами коронавируса за 24 часа стал 601 пациент, это максимум с начала года. Наибольшее количество летальных исходов было зафиксировано в Москве - 98, это максимум за все время пандемии, такое же количество летальных исходов в Санкт-Петербурге.

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