Комментарий: Путину страшна не публика Давоса, а Навальный и его сторонники

Новая публикация портала Bellingcat и его российского партнера, портала The Insider вышла в свет в день, когда российские силовики развернули демонстративную кампанию обысков и задержаний тех, кто имел отношение к организации акций протеста 23 января или просто участвовал в них. Материал повествует о тех, кого, по мнению авторов расследования, "спецкоманде отравителей" из ФСБ, попытавшейся ликвидировать Алексея Навального, убить удалось - о журналисте из Кабардино-Балкарии Тимуре Куашеве, активисте движения за автономию лезгинского народа Руслане Магомедрагимове и российском прокремлевском политике второго (если не третьего) плана Никите Исаеве.

Один раз можно, регулярно - нет

В тот же день Владимир Путин выступил на виртуальной сессии Давосского форума. Он, с одной стороны, призвал международную аудиторию "прислушиваться к общественному недовольству", а с другой - довольно прозрачно пригрозил применением военной силы в качестве ответа на "нелегитимные санкции".

Константин Эггерт

Совпадение довольно знаменательное. Если верить журналистам (а они на этот раз более осторожны в выводах, чем в публикациях про отравление Навального), то "спецоперации" проводятся не только против фигур первой величины, но и против тех, кто, в сравнении с Навальным, доставляет Кремлю относительно мелкие неприятности или же, даже работая на власть, как Исаев, ведет себя слишком самостоятельно. Это не может не заставить задуматься об опасности, которая может грозить задержанным, особенно ближайшим сотрудникам Навального.

Путин дал зеленый свет массовым задержаниям, когда охарактеризовал демонстрации 23 января как незаконные. Очевидно, что он и его окружение озабочены призывом команды Навального к россиянам выйти на улицы городов 31 января. Одноразовую акцию власти еще могут пережить, но превращения протестов в регулярные, подобно белорусским, - нет. Особенно в год выборов в Государственную думу. Ту самую, которой предстоит законодательно оформить любые решения перед президентскими выборами 2024 года, когда Путин, похоже, намерен вновь продлить свои полномочия.

Жесткая риторика - не проблема

Задача режима - разгромить всероссийскую сеть штабов Навального, а его самого постараться вновь вытолкнуть за границу. На этот раз - навсегда. Скажем, на лечение. Обеспечить такие условия, при которых лечение и в самом деле потребуется, увы, проблемы не составит - расследования Bellingcat не оставляют в этом никаких сомнений.

То, как резво взялись за дело полиция и спецслужбы сразу после телефонного разговора Путина с Джо Байденом, доказывает: от нового президента США в Кремле больших проблем не ожидают. Переговоры по новому договору об СНВ сделают относительно регулярные встречи Путина с Байденом неизбежными, а к жесткой риторике на тему прав человека в свой адрес ему не привыкать. Российское начальство не верит в то, что США и ЕС могут хоть как-то помешать ему творить то, что оно, начальство, хочет творить внутри России.

У Байдена есть дела поважнее судьбы Навального?

И у него есть основания так думать. Сам факт приглашения выступить перед Давосским форумом - на фоне драмы с покушением на Навального и опубликованных затем разоблачений - убеждают Путина, что серьезных политических последствий не будет.

Он, на всякий случай, припугнул презираемую им давосскую публику из числа глав транснациональных корпораций, "политиков-реалистов" и статусных академических экспертов возможностью новой войны, но лишь чуть-чуть, чтобы услышали в Вашингтоне, Берлине и Париже: "Не хотите новой Грузии, Сирии, нового Донбасса или Крыма - забудьте о Навальном, расследованиях Bellingcat, таинственных смертях и посадках протестующих". Есть дела поважнее - спасение мировой экономики и российско-европейское сотрудничество по заветам ловко вплетенного в текст выступления Путина бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl). Путин опять напомнил пугливым "давосцам", что он во власти больше двадцати лет, всех и все повидал, никого и ничего не боится, особенно на фоне массовых протестов дома.

Это старый путинский трюк, но раньше всегда срабатывало. Почему же не на этот раз?

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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