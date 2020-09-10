Комментарий: Путин не понял реакцию Меркель на отравление Навального

Уникальный стиль публичной дипломатии российского МИД давно перестал удивлять. Странное сочетание пошлых мемов, бранчливости и дубового официоза молотовской поры имеет только одну задачу - доказать лояльность руководства министерства "первому лицу".

Путин в гневе?

Однако истерика, которая происходит на Смоленской площади в связи с отравлением Алексея Навального, даже на этом привычно токсичном фоне выглядит неординарно. Особенно если учесть, что в отношении Германии ничего подобного министерский департамент информации и печати раньше не выдавал.

Последнее заявление МИД прямо-таки пышет возмущением - "неконструктивный подход", "безосновательные нападки". Москва требует от Берлина предоставить ей историю болезни Навального. Иначе, мол, невозможно открыть дело об отравлении оппозиционера. Тот элементарный факт, что жена политика категорически отказывается от любого сотрудничества с российскими властями, сотрудников МИД, похоже, не волнует. Понятие "врачебная этика" - как и "этика" вообще - бойцам со Смоленской площади неведомо.

Константин Эггерт

Поскольку Смоленская площадь - рупор Кремля, то можно заключить: Путин в гневе. Он давно привык к тому, что официальный Берлин и лично канцлер Ангела Меркель всегда считали необходимым поддерживать с ним "диалог". И во время войны с Грузией, и после избиения демонстрантов на Болотной площади в мае 2012 года, и после убийства Бориса Немцова, не говоря уже об аннексии Крыма, уничтожении малайзийского авиалайнера, войне в Донбассе, сирийской интервенции.

Предполагается, что именно российский агент застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Экс-глава РЖД Владимир Якунин с его "Диалогом цивилизаций" также обосновался в столице Германии. Путин всегда рассматривал ФРГ, наряду с Францией, как страны, которые, в отличие от США или государств Центральной Европы, никогда не пойдут на крайнее меры и всегда оставят ему пути для политико-дипломатического отступления. Но на этот раз все по-другому.

Отравление Навального стало международным скандалом

Официальная позиция Берлина - "Мы все материалы по Навальному передадим в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой также является Россия, пусть там разбираются" - Москву совершенно не устраивает. Потому что едва ли результаты независимой экспертизы будут сильно отличаться от тех выводов, к которым пришли в лаборатории бундесвера: российского оппозиционера отравили веществом, которое может изготовить только государственная лаборатория.

Отравление Навального, наряду с продолжающимся в Нидерландах судом над обвиняемыми в уничтожении малайзийского "Боинга", в довольно недалекой перспективе грозит Кремлю и лично президенту России очень существенной потерей остатков репутации и еще большей международной изоляцией.

Твердый отказ Берлина передать данные токсикологических исследований воспринимается в Москве как брошенное Кремлю и лишь слегка завуалированное обвинение в попытке убийства главного критика путинского режима. Это расценивают "за красной стеной" как позицию лично федерального канцлера. И, похоже, правильно расценивают.

В Кремле привыкли к тому, что Меркель прагматична, не сентиментальна, не очень прислушивается к полякам, балтийцам, и, что самое важное, к американцам. Она - твердая сторонница нового издания "восточной политики" Вилли Брандта - "общаться с Москвой несмотря ни на что".

"Бабки", страх и совесть

Выскажу предположение: Путин не сделал выводов из истории 2015 года, когда Меркель буквально единолично приняла решение открыть границы для миллиона беженцев, из охваченной войной Сирии, и не только. Этот шаг стоил ей и ее партии серьезной потери популярности. Он был очевидно продиктован соображениями исторического и морального порядка - показать, что Германия действительно рассчиталась с нацистским прошлым и стала другой.

Странно, что Путин и его команда, так погруженные в историю, и любящие, как и все спецслужбисты, составлять психологические портреты тех, с кем они имеют дело, судя по всему, таки не разобрались в важной черте характера Ангелы Меркель - ее глубоко волнуют вопросы морального лидерства. Цинизм - не всегда самое лучшее мерило в политике. Но в Москве, где все отношения сводятся либо к "бабкам", либо к страху, этого не ведают.

Похоже, отравление ведущего оппозиционного политика России по-настоящему потрясло канцлера. И это диктует ее поведение сейчас. Хотя, скажем,убийство Хангошвили в Тиргартене, посольско-министерском районе "ее" столицы, должно было возмутить ее больше, чем произошедшее в аэропорту далекого Новосибирска. Однако, возложив на себя ответственность за жизнь Навального, Меркель приняла и все логически вытекающие из этого последствия. Путин никогда не простит ее поведения в истории с Навальным.

Если канцлер заморозит проект трубопровода "Северный поток - 2", то это будет очень важный шаг. Не только и не столько с точки зрения экономики - рентабельность газопровода многими ставится под сомнение. Политическое значение такого решения будет огромным. Это станет и жестом солидарности с Украиной, и своего рода похоронами "восточной политики", или, как минимум, наиболее противоречивого символа этой политики.

Но даже если этого не случится, не только отношения Путина и Меркель будут испорчены до конца ее канцлерства, но и отношение к нему немецких политиков не будет прежним. В Кремле это понимают. Отсюда и злобный тон заявлений МИД России. Так ведут себя проигравшие.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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