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Кремль сделал все, чтобы похороны Горбачева были немыми

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Комментарий
1 ч. назад

Похороны Михаила Горбачева еще раз продемонстрировали ту бездонную пропасть, которая отделяет путинскую Россию от цивилизованного мира, считает Федор Крашенинников.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-kreml-sdelal-vse-ctoby-pohorony-gorbaceva-byli-nemymi/a-63022987
Траурный венок, фото Горбачева и ее награды
Фото: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance

Последний советский лидер и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер в больнице, 30 августа 2022 года, на 92-м году жизни. Можно только догадываться, что чувствовал бывший руководитель Советского Союза в свои последние дни, зная, что в Украине полыхает война.

Впрочем, что именно мог знать о внешнем мире тяжело больной и находившийся в кремлевской больнице Горбачев - отдельный вопрос. В последние годы он фактически был заложником Путина. В такой ситуации опубликованное 26 февраля 2022 года краткое и очень сдержанное антивоенное заявление "Горбачев-фонда" выглядело мужественным жестом.

Два мира - два траура

В Берлине в знак траура по последнему советскому лидеру был приспущен флаг ФРГ, видные немецкие политики вспоминали его самыми теплыми словами, звучало даже предложение объявить траур - в Германии к Горбачеву особое отношение. Добрые слова о покойном нашлись и у многих мировых лидеров.

Но кроме близкого к Путину венгерского премьера Виктора Орбана в Москву в сентябре 2022 года никто не приехал. Очевидно, дело не в отношении к покойному, а в том, что политики стран Запада просто не захотели давать Путину повода использовать их участие в похоронах Горбачева для демагогии о прорыве международной изоляции России.

Федор Крашенинников
Федор КрашенинниковФото: DW/P. Böll

Обещанные пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым "элементы государственных похорон" свелись к военному караулу, толпам полицейских в центре Москвы, заорганизованности всего мероприятия, бесконечных заборам и рамкам металлоискателей. Выглядело это так, будто власти хотели заставить пришедших проститься с Горбачевым граждан пожалеть о своем решении.

Тем не менее люди были готовы стоять у заборов и рамок, чтоб почтить память человека, который уже более 30 лет не занимал никаких государственных должностей. И людей этих было так много, что церемония прощания была продлена на час. Как сообщают СМИ, из толпы было выведено несколько пришедших проститься, в том числе и за антивоенную символику.

Советского лидера похоронили как российского чиновника

Владимир Путин не приехал проститься с покойным в рамках общегражданской церемонии, для Путина была устроена странная фотосессия в ЦКБ, где он попозировал у тела покойного с букетом цветов. Дмитрий Медведев приехал и уехал в Колонный зал Дома Союзов до того, как доступ к гробу был открыт для всех желающих. Никакие другие официальные лица в церемонии участия не приняли. Естественно, не объявлялось никакого государственного траура, а гроб последнего советского лидера был почему-то накрыт российским триколором.

Хоронили Горбачева под музыку советского гимна - который, впрочем, волею Путина стал российским. В итоге советского лидера проводили в последний путь как российского чиновника, при том что даже странно погибший в сентябре 2021 года бывший охранник Путина и министр МЧС Евгений Зиничев был удостоен большего почета.

Все это выглядело тем более нелепо на фоне недавнего пафосного прощания с малоизвестной журналисткой Дарьей Дугиной и государственных церемоний на похоронах одиозного вождя ЛДПР Владимира Жириновского. Но на тех похоронах звучали речи государственных мужей и пропагандистов, которые щедро транслировались в СМИ - Горбачева же хоронили в тишине.

Немые похороны отца российской гласности

Немота - вот что было самым странным и показательным во всей церемонии прощания с Михаилом Горбачевым. Похороны великого политика, одного из самых влиятельных и знаменитых лидеров 20 века, человека исторического масштаба прошли в гнетущей немоте. Немота эта тем более контрастна с темпераментом и полемическим запалом самого Горбачева.

На самых своих известных фотографиях и в кинохронике он всегда или на трибуне, или среди людей - говорит, слушает, спорит, доказывает. Даже в последние годы он привлекал людей своей открытостью к общению, умением говорить и готовностью слушать. Человек, начавший демократизацию, объявивший гласность и научивший огромную страну спорить и дискутировать - в том числе и с самим собой, - мог ли он вообразить, что на его похоронах все будут молчать?

В нормальной ситуации у гроба такого человека должны были бы звучать речи - воспоминания о нем, о его жизни, его политике и его наследии. Учитывая роль и место Михаила Горбачева в истории, многим людям явно было что вспомнить. В конце концов, неужели присутствующему на похоронах нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову совсем нечего было сказать о своем друге, нобелевском лауреате Михаиле Горбачеве?

Легко догадаться, из каких высоких кабинетов родных и близких Горбачева убедительно попросили скорбеть молча. Все, что можно и нужно было бы сказать у его могилы, невозможно для публичного произнесения в Москве в сентябре 2022 года. Михаил Горбачев сделал все, чтобы СССР перестал быть диктатурой, угрозой для демократии и мира во всем мире. Владимир Путин превратил Россию в цитадель зла, агрессии и милитаризма, в которой Михаилу Горбачева уже нет места.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, в 2020 году был вынужден покинуть Россию. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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