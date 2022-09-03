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Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым прошла в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания прошла в Колонном зале Дома союзовФото: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище

Жан Рофе
38 мин. назад

Гроб с телом Горбачева накрыли государственным флагом, церемония прошла с участием роты почетного караула. Экс-президент СССР похоронен рядом с супругой Раисой.

https://www.dw.com/ru/mihaila-gorbaceva-pohoronili-na-novodevicem-kladbise/a-63011576

На Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 3 сентября, состоялись похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа на 92-м году жизни. К участию в похоронной церемонии привлекли роту почетного караула, сообщают российские информагентсва. Горбачева похоронили в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР проходила в Колонном зале Дома союзов. Она продлилась около четырех часов - с 10.00 до 14.00 мск. Перед тем, как вынести гроб с телом Горбачева из зала, его накрыли государственным флагом, как это было на похоронах первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.

По прибытии на кладбище гроб пронесли к месту захоронения в сопровождении почетного караула и опустили в могилу под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта, передает "Интерфакс".

На прощании присутствовали Медведев, Познер, Пугачева

По сообщениям СМИ, из крупных российских государственных деятелей с Горбачевым пришел попрощаться только зампредседателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев. Действующий глава государства Владимир Путин на прощание не приехал, ранее он простился с Горбачевым отдельно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это плотным рабочим графиком Путина.

В числе прочих в Колонный зал также пришли главред "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, политик, бывший руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущий Владимир Познер и певица Алла Пугачева. Присутствовали на прощании дочь и внучки Горбачева.

Западные политики не приехали на похороны Горбачева

Единственным иностранным лидером, прибывшим на похороны, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, специально приехавший для этого в Москву. Германию на церемонии прощания представлял временный поверенный в делах посольства ФРГ в России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объяснил свое отсутствие на прощании с Горбачевым тем, что он не получил приглашения. В Берлине и целом ряде федеральных земель Германии в знак траура приспущены флаги.

Для многих западных политиков приезд в Москву в любом случае был невозможен, поскольку Россия запретила им въезд в страну в ответ на санкции, введенные Западом в отношении РФ из-за ее вооруженного вторжения в Украину. Кроме того, Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из "недружественных стран ЕС". Поэтому попрощаться с Горбачевым от имени Запада пришли в основном лишь иностранные послы и дипломаты.

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