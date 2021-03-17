Комментарий: Интервью Байдена - личное предупреждение Путину

То, что Владимир Путин очень обидчив, впервые узнала в 2000 году творческая группа программы "Куклы", а затем и все сотрудники телеканала НТВ. После выхода двух выпусков сатирического шоу, в одном из которых Путин предстал в образе невидимого "Господа Бога" (сокращенно - ГБ), а в другом - как злобный герой сказочной повести Гофмана "Крошка Цахес", судьба НТВ была окончательно решена. Владелец канала Владимир Гусинский после трех дней пребывания в СИЗО по обвинению в мошенничестве подписал все нужные бумаги о передаче НТВ под контроль "Газпрома" и с тех пор в России не появлялся.
Байден показал, что не боится Путина
Джо Байдена никто из Белого дома не выгонит. Но характеристики, которые президент США публично дал Путину в интервью телеканалу ABC - "человек, у которого нет души" и "убийца" - несомненно, самые резкие, которые тот когда-либо слышал от кого-либо из ведущих западных лидеров. Байден также сказал, что Россия скоро заплатит за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2020 года, о котором ему доложил директор ФБР. Одновременно, президент США считает: Москва и Вашингтон могут работать вместе - например, над заключением нового договора об СНВ. Однако Байден знает - после одобренного им сразу после инаугурации продления нынешнего договора на пять лет, Кремль может особенно не торопиться к столу переговоров.
Константин Эггерт
В сущности, своим интервью Байден сделал важный шаг в развитии отношений с Москвой, точнее с лично Путиным - что сегодня почти одно и то же. Байден показал, что не боится его. Шаги, которые до этого предпринимал американский президент, свидетельствовали, скорее, об осторожности. Помимо более выгодного Москве, чем США, продления договора об СНВ, Белый дом отказался подвергать санкциям немецкие компании, достраивающие газопровод "Северный поток - 2". Кроме того, Байден до сих пор не провел телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Вашингтоне не могут не понимать, как в Кремле воспринимают этот "сигнал".
И вдруг - хлесткое интервью с переходом на личности. Разумеется, в глазах Кремля многое будет зависеть от того, насколько сильным будет обещанный Байденом ответ. Для Путина, ранжирующего всех политиков по шкале "сила-слабость", наступает момент выбора. Он может сделать вид, что воспринял высказывания Байдена как своего рода комплимент - репутация настоящего злодея предпочтительнее имиджа слабака. Путин ведь осознает пределы финансовых, экономических, военных и политических возможностей конфронтации "его" России с Соединенными Штатами.
Как Кремль ответит Байдену
Но, с другой стороны, хозяин Кремля - а именно его мнение тут будет решающим - всегда видел в Байдене продолжателя политики Барака Обамы. Символом этой политики для него всегда была печально известная "красная черта" 2013 года - заявление Обамы, что он не потерпит использования клиентом Москвы Башаром Асадом химического оружия. Но когда режим в Дамаске вскоре применил его против мирного населения, ответа Вашингтона не последовало. Путин сделал вывод, что Обама и его команда - "слабаки". И конфликт с Украиной, и военная интервенция в Сирии - во многом следствия этой оценки.
Так что не менее вероятно, что в Кремле решат Байдену ответить. В таком случае, первыми под удар попадут оставшиеся на воле российские оппозиционеры. Путинский режим всегда наказывает Запад ударами по своим противникам - зная, что больших санкций за это не последует.
Еще одним шагом может стать и станет, скорее всего, блокировка части или даже всех западных социальных сетей на территории России. Соцсетями владеют американские компании, и Кремль в них давно видит инструмент вмешательства. Тем более прецедент есть - сеть LinkedIn Роскомнадзор заблокировал еще в 2016 году - кстати, также в последние месяцы администрации Обамы. Сегодня главный, хотя, возможно, не единственный кандидат - это, похоже, "Твиттер". Что касается российско-американской кибервойны, то она идет уже давно и теперь, вероятно, разгорится с новой силой.
Конфликт с Украиной - ответ Москвы Вашингтону
Наконец, третий возможный ответ Москвы Вашингтону - возобновление в какой-то форме конфликта с Украиной. Путина не могли не возмутить закрытие украинским правительством трех пророссийских телеканалов, санкции против главного прокремлевского деятеля Украины Виктора Медведчука и создание Киевом "Крымской платформы" - политико-дипломатическго инструмента, призванного обеспечить постоянное давление Запада на Москву для возвращения полуострова Украине. В этих условиях представить себе, скажем, официальное "признание" Москвой так называемых "ЛНР" и "ДНР" не так уж и сложно.
В Москве считают сегодняшние политические разногласия между Европейским Союзом и Соединенными Штатами настолько серьезными, что единый трансатлантический ответ на подобные действия будет слабым. Или, по крайней мере, таким, который Кремль сможет пережить без чрезмерного ущерба. Интервью Джо Байдена звучит как предупреждение лично Путину - "Не делайте резких шагов!" Ответ же мы узнаем очень скоро.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
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Автор: Сергей Елкин