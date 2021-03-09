 Президент Байден оказался в сложном положении из-за ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2021

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Мир

Президент Байден оказался в сложном положении из-за "Северного потока - 2"

По данным источников вашингтонской газеты Politico, новая администрация США хочет помещать прокладке "Северного потока - 2" и в то же время - стремится улучшить отношения с ФРГ.

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Администрация президента США Джозефа Байдена оказалась в щекотливом положении, из-за газопровода "Северный поток - 2", пишет в пятницу, 12 марта, вашингтонская газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации. С одной стороны, Белый дом хочет помещать осуществлению проекта, который Байден считает "плохой сделкой для Европы", с другой - Вашингтон стремится улучшить отношения в Германией, выступающей за завершение строительства без помех.

 "Мы - между молотом и наковальней", - пояснил один из собеседников издания. Кроме того, представители обеих партий - как республиканцы, так и демократы - оказывают политическое давление на новую администрацию, чтобы побудить ее к незамедлительным действиям.

Тед Круз блокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ

Так, сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), который являлся одним из соавторов законопроекта об оборонном бюджете США, требовавшего введения санкций против юрлиц, участвующих в строительстве газопровода, блокировал кандидатуры нескольких назначенцев Байдена на ряд постов, стремясь тем самым усилить давление на главу Белого дома и подталкивая его к незамедлительным действиям.

Речь, в частности, шла о кандидатуре Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В итоге, однако, специальный комитет по разведке Сената Конгресса США в ходе голосования поддержал назначение бывшего американского посла в РФ Бернса на эту должность. Кроме того, заблокирована была кандидатура и заместителя главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена.

"Я сказал госсекретарю Блинкену, что с удовольствием отказался бы от блокировки кандидатур для занятия постов в Госдепартаменте уже сегодня, если бы был выполнен закон и выпущен промежуточный доклад, обозначающий все компании, подпадающие под обязательные санкции", - подчеркнул Круз. В соответствии с этим законом государственный секретарь США каждые 90 дней должен информировать заинтересованные комитеты Конгресса о лицах и компаниях, задействованных в прокладке труб "Северного потока - 2" и потенциально подпадающих под ограничительные меры.

Politico: администрация США готовит новые санкции

На данном этапе, по информации Politico, администрация готовит дополнительные санкции в отношении газопровода. По словам источников издания, ведется процесс выявления конкретных физических и юридических лиц, причем он может быть завершен до подачи следующего отчета Конгрессу США в мае.

"Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции, поэтому, если мы видим активность, которая соответствует этому критерию, мы готовы последовать закону", - заверил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Северный поток - 2" поставит под угрозу страны - члены НАТО"

По данным Politico, законодатели от обеих партий отмечали, что в случае достройки российский инфраструктурный объект окажется на территории, подконтрольной НАТО, что поставит под угрозу безопасность стран-членов альянса, а также усилит зависимость ряда европейских стран от российских энергоносителей.

Между тем, как пишет издание, 11 марта госсекретарь Блинкен провел брифинг для членов комитета Сената по иностранным делам, но так и не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию сенаторов.

Республиканцы давят на госсекретаря США

Ранее, 8 марта, пять республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Блинкену, в котором выразили озабоченность тем, как реализуются планы администрации президента Байдена по применению обязательных санкций по "Северному потоку - 2", предусмотренных законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Санкции против "Северного потока - 2"
Работы по прокладке Северного потока - 2

Работы по прокладке "Северного потока - 2"

Первые санкции против газопровода "Северный поток -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались.

В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". "Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в рамках закона PEESA, мы сообщим об этом", - подчеркнул глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в феврале.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. Наряду с США против проекта "Северный поток - 2" активно выступают Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.

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    Автор: Андрей Гурков


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