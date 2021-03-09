Президент Байден оказался в сложном положении из-за "Северного потока - 2"

По данным источников вашингтонской газеты Politico, новая администрация США хочет помещать прокладке "Северного потока - 2" и в то же время - стремится улучшить отношения с ФРГ.
Администрация президента США Джозефа Байдена оказалась в щекотливом положении, из-за газопровода "Северный поток - 2", пишет в пятницу, 12 марта, вашингтонская газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации. С одной стороны, Белый дом хочет помещать осуществлению проекта, который Байден считает "плохой сделкой для Европы", с другой - Вашингтон стремится улучшить отношения в Германией, выступающей за завершение строительства без помех.
"Мы - между молотом и наковальней", - пояснил один из собеседников издания. Кроме того, представители обеих партий - как республиканцы, так и демократы - оказывают политическое давление на новую администрацию, чтобы побудить ее к незамедлительным действиям.
Так, сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), который являлся одним из соавторов законопроекта об оборонном бюджете США, требовавшего введения санкций против юрлиц, участвующих в строительстве газопровода, блокировал кандидатуры нескольких назначенцев Байдена на ряд постов, стремясь тем самым усилить давление на главу Белого дома и подталкивая его к незамедлительным действиям.
Речь, в частности, шла о кандидатуре Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В итоге, однако, специальный комитет по разведке Сената Конгресса США в ходе голосования поддержал назначение бывшего американского посла в РФ Бернса на эту должность. Кроме того, заблокирована была кандидатура и заместителя главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена.
"Я сказал госсекретарю Блинкену, что с удовольствием отказался бы от блокировки кандидатур для занятия постов в Госдепартаменте уже сегодня, если бы был выполнен закон и выпущен промежуточный доклад, обозначающий все компании, подпадающие под обязательные санкции", - подчеркнул Круз. В соответствии с этим законом государственный секретарь США каждые 90 дней должен информировать заинтересованные комитеты Конгресса о лицах и компаниях, задействованных в прокладке труб "Северного потока - 2" и потенциально подпадающих под ограничительные меры.
На данном этапе, по информации Politico, администрация готовит дополнительные санкции в отношении газопровода. По словам источников издания, ведется процесс выявления конкретных физических и юридических лиц, причем он может быть завершен до подачи следующего отчета Конгрессу США в мае.
"Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции, поэтому, если мы видим активность, которая соответствует этому критерию, мы готовы последовать закону", - заверил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По данным Politico, законодатели от обеих партий отмечали, что в случае достройки российский инфраструктурный объект окажется на территории, подконтрольной НАТО, что поставит под угрозу безопасность стран-членов альянса, а также усилит зависимость ряда европейских стран от российских энергоносителей.
Между тем, как пишет издание, 11 марта госсекретарь Блинкен провел брифинг для членов комитета Сената по иностранным делам, но так и не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию сенаторов.
Ранее, 8 марта, пять республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Блинкену, в котором выразили озабоченность тем, как реализуются планы администрации президента Байдена по применению обязательных санкций по "Северному потоку - 2", предусмотренных законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Первые санкции против газопровода "Северный поток -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались.
В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". "Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в рамках закона PEESA, мы сообщим об этом", - подчеркнул глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в феврале.
Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. Наряду с США против проекта "Северный поток - 2" активно выступают Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.
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