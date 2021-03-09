 Блинкен: США продолжают бороться за отмену строительства ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2021

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Мир

Блинкен: США продолжают бороться за отмену строительства "Северного потока - 2"

Госсекретарь заверил Палату представителей, что США не прекратили борьбу со строительством газопровода и думают о новых санкциях. Накануне республиканцы упрекнули власти в нерешительности.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

США продолжают выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду, 10 марта, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы против и мы продолжим выступать против", - подчеркнул Блинкен.

По словам Блинкена, газопровод нарушает принцип энергетической безопасности Евросоюза. Он заверил, что в настоящее время Госдепартамент проверяет возможность введения санкций в отношении еще не подпавших под санкции компаний, участвующих в его строительстве, в частности - оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Республиканцы озабочены отсутствием "сильных мер"

Обращаясь к Блинкену, старший республиканец комитета Майкл Маккол призвал не дать достроить газопровод и расширить санкции, поскольку иное развитие событий "станет победой Путина". "Мы чрезвычайно озабочены тем, что сильные заявления властей о противодействии газопроводу не подкреплены такими же сильными мерами", - подчеркнул он.

Накануне пять республиканцев в Палате представителей, включая Маккола, направили письмо Блинкену, в котором выразили озабоченность тем, как реализуются планы администрации президента Джо Байдена по применению обязательных санкций по "Северному потоку - 2". В послании содержится просьба прояснить, почему в отношении целого ряда юридических лиц, которые, по имеющимся сведениям, осуществляют подпадающую под американские санкции деятельность в рамках проекта строительства газопровода, до сих пор не применены ограничительные меры.

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    Автор: Андрей Гурков


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