"Северный поток - 2": республиканцы призвали госсекретаря США к новым санкциям

Пять республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили озабоченность тем, как реализуются планы администрации президента Джозефа Байдена по применению обязательных санкций по "Северному потоку - 2", предусмотренных законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Это следует из заявления, размещенного в понедельник, 8 марта, на сайте Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

В послании также содержится просьба прояснить, почему в отношении целого ряда юридических лиц, которые, по имеющимся сведениям, осуществляют подпадающую под американские санкции деятельность в рамках проекта строительства газопровода, до сих пор не применены ограничительные меры.

Подписи под документом поставили старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас), лидер республиканского меньшинства в нижней палате законодательного органа Кевин Маккарти (от штата Калифорния), Адам Кинцингер (республиканец, от штата Иллинойс), Брайан Фитцпатрик (республиканец, от штата Пенсильвания) и Август Пфлюгер (республиканец, от штата Техас).

Законодатели обвинили администрацию Байдена в непоследовательности

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации, направленные против проекта газопровода, не сопровождаются столь же решительными действиями", - отметили законодатели. По их мнению, эта непоследовательность выразилась, в частности, в применении санкций только к судну-трубоукладчику "Фортуна" и его владельцу - компании "КВТ-Рус", которые министерство финансов США 22 февраля включило в санкционный список в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы".

"Учитывая сокращение (временного - Ред.) "окна" до завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", мы призываем вас представить в Конгресс новые санкции, как только появится необходимая для этого информация, а не ждать до 17 мая, когда заканчивается текущий 90-дневный отчетный период, и следующий обязательный доклад должен быть представлен Конгрессу", - подчеркивается в заявлении.

"Мы опасаемся, что это несоответствие" слов и дел новой администрации может быть объяснено только желанием оставить место для договоренностей с Германией, отметили законодатели.

Санкции против "Северного потока - 2"

Первые санкции против газопровода "Северный поток -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались.

В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (PEESA). "Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в рамках закона PEESA, мы сообщим об этом", - подчеркнул глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в феврале.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. Наряду с США против проекта "Северный поток - 2" активно выступают Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.

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