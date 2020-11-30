Назначение главы ЦРУ тормозят в Сенате США из-за "Северного потока - 2"

Республиканец Тед Круз, представляющий в Сенате США штат Техас, в ночь на субботу, 6 марта, заявил, что откажется поддержать кандидатуру дипломата Уильяма Бёрнса, номинированного президентом страны Джо Байденом на пост директора ЦРУ, если его администрация не введет новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".

"Я не буду препятствовать, если администрация Байдена начнет выполнять ее законные обязательства - сообщать о судах и компаниях, строящих трубопровод Путина, и накладывать на них санкции", - написал Тед Круз на своей странице в соцсети Twitter.

Опасения перед усилением геополитического влияния Кремля

По данным Круза и ряда других сенаторов, выступающих против "Северного потока - 2", в строительстве трубопровода продолжают участвовать около 15 судов.

Отказ Теда Круза поддержать кандидатуру Бёрнса может лишь отложить назначение последнего на пост главы ЦРУ, но не помешать ему. Как отмечает агентство Reuters, "любой из сенаторов может оттянуть итоговое голосование (по вопросу назначения нового главы ЦРУ. - Ред.), однако Комитет Сената по разведке уже одобрил кандидатуру Бёрнса в ходе открытого голосования, поэтому ожидается, что эта кандидатура будет утверждена без каких-либо сложностей".

Ранее, 3 марта, группа из 40 сенаторов призвала Джо Байдена ввести новые санкции против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока - 2". По мнению сенаторов, "неспособность администрации Байдена ввести новые санкции" против газопровода говорит о том, что США готовы позволить Кремлю "взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние".

5 марта представитель Госдепа Нед Прай заявил, что Вашингтон не исключает расширение санкций против газопровода.

Санкции против "Северного потока - 2"

Первые санкции против газопровода "Северный поток -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались.

В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (PEESA). "Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в рамках закона PEESA, мы сообщим об этом", - подчеркнул Нед Прай.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. Наряду с США против проекта "Северный поток - 2" активно выступают Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.

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