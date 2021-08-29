Комментарий: Байден поддержал Зеленского, поговорив с ним "по-мужски"

Несколько раз перенесенные переговоры президентов США и Украины все-таки состоялись в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Комментаторы наверняка скрупулезно разберут сказанное Владимиром Зеленским и Джо Байденом в Белом доме. Однако уже сам факт личной встречи двух лидеров, которая продолжалась на час больше запланированного, говорит о том, что первый визит украинского президента в США удался. Ведь этой встречи могло и не быть, учитывая события в Афганистане и то внимание, которое уделял им Байден.

Возникла ли "химия" между Зеленским и Байденом?

Еще на этапе подготовки поездки Зеленского в США его советники публично повторяли: для успеха переговоров в Белом доме необходима так называемая "химия" между лидерами двух стран. Уже после встречи с Байденом президент Украины сообщил, что ему трудно сказать, была ли "химия" в ходе разговора, но от своего американского визави он услышал только приятные слова.

Сергей Руденко

Правда, все то, что Зеленский столь позитивно воспринял, вполне может оказаться просто манерой общения Байдена с политическими неофитами. Ведь и действительно, не мог же президент США начать встречу с упреков в адрес украинского коллеги.

Например, в том, что тот в июле 2019 года обсуждал по телефону с президентом Трампом вопрос возможного возобновления в Украине уголовного дела против сына нынешнего хозяина Белого дома - Хантера Байдена. Вероятно, Байден-старший не напомнил и о намерении Зеленского в мае 2020 года возбудить уголовное дело по факту опубликования записей телефонных разговоров, которые несколько лет назад якобы вели президент Украины Порошенко и Байден, занимавший тогда в администрации Обамы пост вице-президента.

Вне всякого сомнения, Зеленский максимально старался понравиться нынешнему Байдену. Но вот так, чтобы сразу возникла "химия" и обоюдная симпатия, - в это верится с трудом. Особенно учитывая то, что Байден хорошо знаком и с украинскими политиками, и с ситуацией в стране. Чтобы его, политика с 50-летним опытом, обаять, одних актерских способностей президента Украины уж точно недостаточно.

О чем молчит Байден

Заочный разговор с Байденом Зеленский начал еще в феврале 2021 года. В интервью программе Axios на HBO глава украинского государства адресовал своему американскому визави вопрос: "Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?". Через месяц Вашингтон ответил Зеленскому санкциями против близкого ему олигарха Игоря Коломойского, которому США запретили въезд на их территорию. Три месяца спустя Байден заявил, что вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает коррупция. А госсекретарь Энтони Блинкен, находясь в Киеве, озвучил пять задач, которые стоят сейчас перед украинскими властями. И среди них - опять же борьба с коррупцией.

И сколько бы Зеленский ни пытался заинтересовать американских инвесторов Планом трансформации Украины на сумму в 277 млрд долларов и идеями развить отечественную космонавтику, очевидно одно: до тех пор, пока в стране царит коррупция, а суды и правоохранительные органы не реформированы, все ответы на вопросы Зеленского, обращенные к Америке, находятся в его же кабинете. Ведь последние два года вся власть в Украине в одних руках - президента Владимира Зеленского и его окружения. То есть, если в стране после этого и далее процветает коррупция, то очевидно, кто за нее несет отвественность.

Зеленский уже поделился, что с Байденом у него был "нормальный мужской разговор". Назывались ли во время этой беседы фамилии близких к Офису президента олигархов, к которым есть претензии у США, пока не известно. Вероятно, об этом мы уже узнаем позже - из действий команды Зеленского.

О чем говорит Белый дом

По итогам встречи Зеленского и Байдена ясно одно: Белый дом пока не готов активно поддерживать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как, впрочем, и участвовать в новом формате по будущему Донбасса (например, "нормандская четверка" + США). В совместном заявлении президентов зафиксировано лишь право украинского государства выбирать свой внешнеполитический курс, в том числе - относительно вступления в НАТО, а также то, что США выступают за территориальную целостность Украины. Поэтому вопрос Зеленского о том, когда Украина станет членом НАТО, повис в воздухе.

Да, США выделяют Киеву деньги для продолжения реформ, предоставляют военную помощь в размере 60 млн долларов, обещают противодействовать Кремлю, если он будет использовать энергетику как геополитическое оружие, и возобновляют работу комиссии по стратегическому партнерству между странами. Но Зеленский хотел услышать от Байдена, как именно США будут поддерживать Украину в борьбе против России с ее "Северным потоком-2". Возможно ли остановить запуск этого газопровода? Кто гарантирует и далее транзит российского газа через украинскую территорию? И что произойдет, если РФ будет игнорировать интересы Украины?

На большинство этих вопросов Зеленский наверняка не получил ответов. Но после визита в Вашингтон есть надежда, что нынешний президент Украины научится не только формулировать свои претензии к Белому дому, но и отвечать на неудобные вопросы - о коррупции, олигархах и о пробуксовке реформ в стране. По крайней мере к этому его обязывает нынешняя поддержка Джозефа Байдена и публично артикулированное желание президента США посетить Украину.

В целом же первый визит Зеленского в Вашингтон можно считать удачным. Украина, несмотря на все претензии к ней и события в Афганистане, не ушла с повестки дня в Вашингтоне. США готовы финансово помогать Киеву в проведении судебной и оборонной реформ. Теперь все зависит от Владимира Зеленского и его команды. А точнее - от их способности сделать правильные выводы из услышанного.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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