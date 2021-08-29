 Комментарий: Байден поддержал Зеленского, поговорив с ним ″по-мужски″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.09.2021

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Мнения

Комментарий: Байден поддержал Зеленского, поговорив с ним "по-мужски"

Несмотря на все пессимистические прогнозы экспертов, первый визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно считать удачным, считает Сергей Руденко.

Владимир Зеленский и Джо Байден, 1 сентября

Владимир Зеленский и Джо Байден, 1 сентября

Несколько раз перенесенные переговоры президентов США и Украины все-таки состоялись в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Комментаторы наверняка скрупулезно разберут сказанное Владимиром Зеленским и Джо Байденом в Белом доме. Однако уже сам факт личной встречи двух лидеров, которая продолжалась на час больше запланированного, говорит о том, что первый визит украинского президента в США удался. Ведь этой встречи могло и не быть, учитывая события в Афганистане и то внимание, которое уделял им Байден.

Возникла ли "химия" между Зеленским и Байденом?

Еще на этапе подготовки поездки Зеленского в США его советники публично повторяли: для успеха переговоров в Белом доме необходима так называемая "химия" между лидерами двух стран. Уже после встречи с Байденом президент Украины сообщил, что ему трудно сказать, была ли "химия" в ходе разговора, но от своего американского визави он услышал только приятные слова.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Правда, все то, что Зеленский столь позитивно воспринял, вполне может оказаться просто манерой общения Байдена с политическими неофитами. Ведь и действительно, не мог же президент США начать встречу с упреков в адрес украинского коллеги.

Например, в том, что тот в июле 2019 года обсуждал по телефону с президентом Трампом вопрос возможного возобновления в Украине уголовного дела против сына нынешнего хозяина Белого дома - Хантера Байдена. Вероятно, Байден-старший не напомнил и о намерении Зеленского в мае 2020 года возбудить уголовное дело по факту опубликования записей телефонных разговоров, которые несколько лет назад якобы вели президент Украины Порошенко и Байден, занимавший тогда в администрации Обамы пост вице-президента.

Вне всякого сомнения, Зеленский максимально старался понравиться нынешнему Байдену. Но вот так, чтобы сразу возникла "химия" и обоюдная симпатия, - в это верится с трудом. Особенно учитывая то, что Байден хорошо знаком и с украинскими политиками, и с ситуацией в стране. Чтобы его, политика с 50-летним опытом, обаять, одних актерских способностей президента Украины уж точно недостаточно.

О чем молчит Байден

Заочный разговор с Байденом Зеленский начал еще в феврале 2021 года. В интервью программе Axios на HBO глава украинского государства адресовал своему американскому визави вопрос: "Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?". Через месяц Вашингтон ответил Зеленскому санкциями против близкого ему олигарха Игоря Коломойского, которому США запретили въезд на их территорию. Три месяца спустя Байден заявил, что вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает коррупция. А госсекретарь Энтони Блинкен, находясь в Киеве, озвучил пять задач, которые стоят сейчас перед украинскими властями. И среди них - опять же борьба с коррупцией.

И сколько бы Зеленский ни пытался заинтересовать американских инвесторов Планом трансформации Украины на сумму в 277 млрд долларов и идеями развить отечественную космонавтику, очевидно одно: до тех пор, пока в стране царит коррупция, а суды и правоохранительные органы не реформированы, все ответы на вопросы Зеленского, обращенные к Америке, находятся в его же кабинете. Ведь последние два года вся власть в Украине в одних руках - президента Владимира Зеленского и его окружения. То есть, если в стране после этого и далее процветает коррупция, то очевидно, кто за нее несет отвественность.

Зеленский уже поделился, что с Байденом у него был "нормальный мужской разговор". Назывались ли во время этой беседы фамилии близких к Офису президента олигархов, к которым есть претензии у США, пока не известно. Вероятно, об этом мы уже узнаем позже - из действий команды Зеленского.

О чем говорит Белый дом

По итогам встречи Зеленского и Байдена ясно одно: Белый дом пока не готов активно поддерживать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как, впрочем, и участвовать в новом формате по будущему Донбасса (например, "нормандская четверка" + США). В совместном заявлении президентов зафиксировано лишь право украинского государства выбирать свой внешнеполитический курс, в том числе - относительно вступления в НАТО, а также то, что США выступают за территориальную целостность Украины. Поэтому вопрос Зеленского о том, когда Украина станет членом НАТО, повис в воздухе.

Да, США выделяют Киеву деньги для продолжения реформ, предоставляют военную помощь в размере 60 млн долларов, обещают противодействовать Кремлю, если он будет использовать энергетику как геополитическое оружие, и возобновляют работу комиссии по стратегическому партнерству между странами. Но Зеленский хотел услышать от Байдена, как именно США будут поддерживать Украину в борьбе против России с ее "Северным потоком-2". Возможно ли остановить запуск этого газопровода? Кто гарантирует и далее транзит российского газа через украинскую территорию? И что произойдет, если РФ будет игнорировать интересы Украины?

На большинство этих вопросов Зеленский наверняка не получил ответов. Но после визита в Вашингтон есть надежда, что нынешний президент Украины научится не только формулировать свои претензии к Белому дому, но и отвечать на неудобные вопросы - о коррупции, олигархах и о пробуксовке реформ в стране. По крайней мере к этому его обязывает нынешняя поддержка Джозефа Байдена и публично артикулированное желание президента США посетить Украину.

В целом же первый визит Зеленского в Вашингтон можно считать удачным. Украина, несмотря на все претензии к ней и события в Афганистане, не ушла с повестки дня в Вашингтоне. США готовы финансово помогать Киеву в проведении судебной и оборонной реформ. Теперь все зависит от Владимира Зеленского и его команды. А точнее - от их способности сделать правильные выводы из услышанного.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ута Штайнвер


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Эксперты о предстоящей встрече Зеленского с Байденом

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