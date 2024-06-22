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МККК заявил об обстреле его офиса в секторе Газа

Сергей Куприков
22 июня 2024 г.

Жертвами обстрела возле офиса Международного Комитета Красного Креста в Газе стали более 20 человек, их число может возрасти. Еще 45 человек получили ранения.

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Автомобиль МККК в секторе Газа (фото из архива)
Автомобиль МККК в секторе Газа (фото из архива)Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщил в субботу, 22 июня, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей. "В пятницу днем крупнокалиберные снаряды упали в нескольких метрах от офиса и жилых помещений Международного Комитета Красного Креста. В результате удара было повреждено здание офиса МККК, которое окружено сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках, включая многих наших палестинских коллег", - говорится в сообщении комитета в соцсети X. По данным МККК, жертвами обстрела стали 22 человека, их число может возрасти. Еще 45 человек получили ранения.

Обстрелы в опасной близости к объектам МККК несут прямую угрозу как мирным жителям, так и сотрудникам гуманитарной организации, отмечается в сообщении. Конфликтующим сторонам известны координаты центров МККК. Кроме того, они отчетливо маркированы эмблемами Красного Креста.

По данным палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, израильскому обстрелу подвергся палаточный лагерь перемещенных лиц в аль-Маваси к западу от Рафаха на юге сектора Газа. 8 июня здесь был развернут полевой госпиталь для помощи местному населению под управлением сотрудников МККК. В результате обстрела, как утверждается, погибли по меньшей мере 25 человек, 50 получили ранения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 37,4 тысячи человек, более 85,5 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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