 Команда Навального выложила список рекомендаций ″Умного голосования″ на GitHub | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2021

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Россия

Команда Навального выложила список рекомендаций "Умного голосования" на GitHub

После перебоев с доступом к спискам кандидатов "Умного голосования" на Google Docs и telegra.ph соратники Навального сообщили о публикации данных на сервисе GitHub.

Логотип GitHub

Списки "Умного голосования" выбожили на GitHub

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали списки кандидатов, предложенных проектом "Умное голосования" для предстоящих выборов в Госдуму и региональные органы власти, на сервисе GitHub. Об этом они в четверг, 16 сентября, сообщили в Twitter.

Между тем общественная организация "Роскомсвобода" проинформировала о прекращении блокировки сервисов Google Docs, а также telegra.ph мессенджера Telegram. Об исчезновении доступа к ним стало известно накануне вечером. Это связывали с появлением там рекомендаций по "умному голосованию".  "Блокировки на МТС и Мегафоне судя по всему по всей России. Билайн не блокирует нигде. В Москве также начались блокировки. Блокировки начались и у проводных операторов", - сообщала "Роскомсвобода".

Опубликованы списки "Умного голосования"

Списки кандидатов, рекомендованных избирателям "Умным голосованием", были размещены на различных ресурсах, в том числе и на сервисе Google Docs. Чтобы пресечь доступ к ним, Роскомнадзор стал блокировать VPN-сервис Red Shield.

Абсолютное большинство кандидатов, за которых предлагает голосовать команда Навального, от КПРФ (137). В списке также представлены 48 кандидатов от "Справедливой России", 20 - от ЛДПР, 10 - от "Яблока", 5 - от "Новый людей", 2 - от "Зеленых", один от "Партии Роста", один от "Коммунистов России" и один самовыдвиженец. "Умное голосование" также призывает голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме правящей "Единой России".

Выборы в Госдуму и органы власти многих российских регионов будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы "Умного голосования" в России, ссылаясь на их связь с ФБК - структурой Навального, объявленной властями экстремистской.

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