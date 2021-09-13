Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам?

Российская политика в карикатурах

Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?

Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.