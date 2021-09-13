Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам?
На выборах-2021 в России власти, судя по всему, больше всего боятся "Умного голосования". Сергей Елкин о том, как российские чиновники борются с проектом команды Алексея Навального.
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