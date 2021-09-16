В России сообщают о блокировке Google Docs из-за "Умного голосования"

Российские пользователи интернета в среду, 15 сентября, стали сообщать о том, что у них пропал доступ к сервису Google Docs. Сведения о блокировке сервиса подтвердили также общественная организация "Роскомсвобода" и проект по обходу блокировок GlobalCheck.

И "Роскомсвобода", и GlobalCheck связывают это с тем, что ранее, в частности, именно на Google Docs был опубликован список кандидатов на выборах от "Умного голосования" Алексея Навального.

"После того, как Леонид Волков опубликовал кандидатов в Google Docs, похоже, начались тестирования блокировки сервиса в Питере. Провайдер Теле2, блокируют по SNI", - указывается в сообщении организации. Позднее "Роскомсвобода" актуализировала информацию, отметив, что разные провайдеры по-разному блокируют Google Docs в различных регионах: "Блокировки на МТС и Мегафоне судя по всему по всей России. Билайн не блокирует нигде. В Москве также начались блокировки. Блокировки начались и у проводных операторов".

Списки кандидатов, рекомендованных избирателям "Умным голосованием", были размещены на различных ресурсах, в том числе и на сервисе Google Docs, утром того же дня. Чтобы пресечь доступ к ним, Роскомнадзор стал блокировать VPN-сервис Red Shield.

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