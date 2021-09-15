Роскомнадзор начал блокировать сервис Red Shield VPN

Роскомнадзор приступил к блокировке сервиса по обходу блокировок Red Shield VPN с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Сообщив об этом в своем Telegram-канале "IT и СОРМ" в среду, 15 сентября, создатель сервиса Владислав Здольников предположил, что это может быть связано с публикацией имен кандидатов в депутаты от "Умного голосования" Алексея Навального.

"Российские власти начали блокировать Red Shield VPN на ТСПУ сегодня в 15:00 МСК. Очевидно, блокировка связана с публикацией списков Умного Голосования", - написал IT-специалист.

В интервью "Медиазоне" Здольников отметил, что, по его данным, помимо Red Shield, блокировать начали и другие VPN-сервисы.

Технический и юридический векторы борьбы

Владислав Здольников указал на два возможных "вектора борьбы": технический и юридический. По его словам, обход блокировок - сложная и достаточно долгая работа, которая на настоящий момент усложнилась еще больше, чем во время предыдущих двух блокировок несколько лет назад. "Пока просим перезагружать приложения и пробовать выбирать в настройках разные протоколы", - посоветовал пользователям эксперт.

По его мнению, в юридическом плане уловка с ТСПУ заключается в том, что блокируемых адресов нет в официальных реестрах Роскомнадзора: "Это сделано для того, чтобы не было оснований для подачи жалобы в суд. Мы сейчас фиксируем ее с юридической точки зрения, чтобы снова подавать в суд на Роскомнадзор, а затем - и в ЕСПЧ".

"Мы сделаем все, что можем", - заверил создатель сервиса Red Shield Владислав Здольников.

3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, которые входят в рейтинги лучших в мире, объяснив это тем, что эти сервисы нарушали законодательство РФ.

Спустя три дня Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования" на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), созданных в рамках закона об изоляции Рунета.

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