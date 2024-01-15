ФБК сообщил о многомиллионных доходах старшей дочери Путина

По данным соратников Навального, Мария Воронцова получила за три года около 1 млрд рублей в виде дивидендов и зарплаты в основанной в 2019 году компании "Номеко", источником доходов которой является "Согаз"

По информации команды российского оппозиционера Алексея Навального, старшая дочь президента РФ Владимира Путина за три года получила около 1 миллиарда рублей в виде дивидендов и зарплаты. Только в 2020 году Мария Воронцова получила 232 млн рублей в виде дивидендов из прибыли учрежденной в 2019 году компании "Номеко" ("Новая медицинская компания"), указывается в опубликованном в понедельник, 15 января расследовании.

При этом в том же году выручка "Номеко" составила 840 млн рублей, из нее 600 млн составляли чистую прибыль. Еще около 700 тысяч рублей в месяц Воронцова получает в виде зарплаты. В 2021 году выручка "Номеко" достигла 1 млрд рублей, чистая прибыль - 840 млн, а в 2022 году прибыль увеличилась до 855 млн рублей.

Данные о размере выплаченных дивидендов отсутствуют, но если Воронцова получала доходы по прежней схеме, то они составили 910 млн рублей дивидендами и 33 млн в виде зарплаты, подсчитали в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

"Номеко" получает деньги от "Согаза"

При этом единственным источником доходов "Номеко", совладелицей которой является Мария Воронцова, является входящая в структуру "Газпрома" компания "Согаз", принадлежащая в числе прочих другу Путина Юрию Ковальчуку и племяннику российского президента Михаилу Шеломову.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины "Согаз" выплачивал деньги "Номеко" за "услуги по информационному моделированию реализации проекта", а в 2022 году компания Воронцовой выкупила клиники "Согаз Медицина", в которых лечат наемники ЧВК "Вагнера", отмечается в исследовании.

Одновременно в расследовании указывается, что новый муж Воронцовой Евгений Нагорный в 2020 году купил 230-метровый пентхаус в элитном жилом комплексе "Баркли Галлери" в центре Москвы за 800 млн рублей. Кроме того, у супругов есть дача на Рублевке, стоимость которой оценивается в 400 млн рублей, сообщили авторы расследования.

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