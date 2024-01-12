Интервью дочери Путина Воронцовой. Почему оно вызвало шок

Старшая дочь Владимира Путина, почти никогда не выступающая публично, дала большое интервью в России. Немецкие СМИ назвали его "шокирующим". О чем рассказала Мария Воронцова и почему это вызвало такую реакцию?

Старшая дочь российского президента Владимира Путина 38-летняя Мария Воронцова ответила на вопросы в предновогоднем выпуске российского подкаста #ПроНауку, который, по словам его ведущего, предназначен для молодых ученых и начинающих стартаперов. Беседовал с Воронцовой руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин. Свою собеседницу он представил как ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Минздрава России и заместителя декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. 42-минутное видео с интервью Марии Воронцовой в соцсети "В контакте" посмотрели более 225 тысяч раз. До того как об этом интервью узнали либеральные российские СМИ, у YouTube-канала "Промомед Россия", где интервью опубликовали две недели назад, было всего 145 подписчиков.

О чем шла речь в интервью дочери Путина

В своем интервью старшая дочь Путина в основном говорила о науке, медицине, исследованиях, которыми она занимается в генетической сфере, в частности, изучении генома человека. Рассуждая о лечении больных в России, особенно тех, кто стал инвалидом вследствие тяжелых и хронических заболеваний, она сказала, что "российское общество с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией… все-таки не столь экономикоцентричное общество": "Мы, в большей степени, человекоцентричное общество". Далее Воронцова подчеркнула, что "для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни". При этом она ни слова не сказала о войне, которую ведет Россия против Украины, и ни разу не упомянула о своем отце.

Владимир Путин Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Все детали о членах семьи Владимира Путина Кремль держит в тайне. Однако в этом интервью Мария Воронцова, отвечая на вопросы ведущего, поделилась некоторыми моментами из своей биографии. Она рассказала, что с детства мечтала стать врачом, но после школы хотела пойти учиться на экономиста. В итоге все же выбрала медицину и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. "Я в своей профессии чувствую себя комфортно, я бы выбрала ее снова, - сказала Воронцова. - Причем именно по такому пути: сначала врач, врач плюс наука, потом немного экономики".

Она рассказала и о своих интересах в литературе, назвав любимых писателей, в том числе Пушкина, Достоевского и Хаксли, а также о музыке и спорте: "Круг интересов у меня чрезвычайно широк: от творчества до спорта. Меня вдохновляет все, что красивое: картины, музеи, театры, музыка. Музыка - важная часть моей жизни, и классическая и джазовая… Стараюсь посвящать несколько часов в неделю спорту, в том числе сезонному - серфинг, лыжи".

Мария Воронцова несколько лет жила и училась в Германии, затем в России, со своим мужем - нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном - она до 2015 года находилась в Нидерландах. Но потом вернулась в Москву. После начала войны России против Украины обе дочери российского президента Мария Воронцова и Екатерина Тихонова оказались под санкциями ЕС, Великобритании и США: их банковские счета были заморожены, въезд на территорию этих стран запрещен.

Отвечая в интервью на вопрос о своей мечте, дочь российского президента Мария Воронцова сказала: "Моя мечта как врача - излечение хронических заболеваний. Мечта как ученого - узнать, откуда на планете Земля появилась жизнь или как появляется мысль. Как человека - мне бы мечталось о том, чтобы люди имели возможность познавать себя и приближаться к развитию целостной зрелой личности. Для того чтобы мы лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали друг с другом. Очень многие проблемы из-за многих недопониманий и непонимания себя".

Реакции СМИ Германии на интервью дочери Путина

Интервью старшей дочери Путина вызвало возмущение немецких СМИ. Его оценили как странное, возмутительное и даже шокирующее. "Дочь Путина дала странное интервью о ценности человеческий жизни", под таким заголовком вышла 12 января статья на сайте немецкого издания Der Spiegel .

Автор статьи отмечает, что интервью дочери Путина - большая редкость. Мария Воронцова почти никогда не высказывается публично. "Владимир Путин никогда не показывает в СМИ членов своей семьи, его личная жизнь является табу, о чем знают российские журналисты", - пишет журналист Der Spiegel. То, что в своем интервью Воронцова называет Россию "человекоцентричным государством", а о своем отце и войне, которую он ведет против Украины, Воронцова ни разу не упомянула, "за пределами России вызвало возмущение", отмечает издание.

"Шокирующим" назвал интервью дочери Путина немецкий телевизионный канал ntv . "Это шокирующие высказывания на фоне преступлений и числа жертв войны России против Украины", - пишет ntv. Немецкие журналисты обращают внимание на высказывание Воронцовой о ее мечте и называют циничным то, что в интервью не поднимается тема войны. Вместо этого "эндокринолог Воронцова говорит о том, как продвинулась медицина во всем мире, и рассказывает о своих литературных, музыкальных и спортивных интересах". "И о том, что ее вдохновляет: картины, музеи, театры, музыка", - пишут журналисты телеканала.

Кроме того, издание перечисляет несколько постов, которые сейчас занимает в России Мария Воронцова. С 2019 года старшая дочь Путина является членом совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Она входит в совет директоров фирмы Nomeko, которая в одной из научных лабораторий "в Санкт-Петербурге исследует "русский геном", указывает ntv.

Немецкое издание Merkur также отмечает, что Воронцова является советником Владимира Путина по генной инженерии, но все детали ее жизни Кремль хранит в тайне. "Сам Путин никогда не подтверждал, что она является его дочерью. А ее и ее сестру во всех интервью называл "эти женщины", - пишет Merkur.

Таблоид Bild также не обошел вниманием видео с дочерью Путина. "Она никогда не появляется на публике. А сейчас внезапно дала интервью: 38-летняя Мария Воронцова в разгар войны против Украины дает в России большое интервью, и то, что дочь Путина говорит о России, о своей личной жизни, вызывает большой шок", - написал Bild.

А немецкая газета Frankfurter Rundschau на своей онлайн-странице опубликовала статью, в которой также сообщается о некоторых деталях из биографии старшей дочери Путина. Как пишет издание , Воронцова сделала научную карьеру, занимает ряд важных постов и, в частности, является соучредителем компании Nomeko, которая участвует в крупнейшем в России инвестиционном проекте в медицинской сфере. В 2022 году прибыль этого предприятия составила около 855 млн рублей.

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