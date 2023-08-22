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Путин потратил 3 млрд рублей на яхту после начала войны

Анатолий Арни
3 мин. назад

Согласно данным соратников Алексея Навального, суперъяхту "Грейсфул", которая, предположительно, принадлежит президенту РФ, после начала войны удалось отбуксировать из Германии в Россию.

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Президент РФ Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Sergei Bobylev/TASS/imago imagesTASS

Президент РФ Владимир Путин уже после начала войны потратил 3 млрд рублей на ремонт своей яхты, утверждает команда Алексея Навального. Ремонт суперъяхты "Грейсфул", которая, предположительно, принадлежит Владимиру Путину, хотя и оформлена на подставное лицо, стоил президенту РФ 3 млрд рублей, говорится в расследовании, опубликованном во вторник, 22 августа, на сайте Навального

Соратники оппозиционера отмечают, что на "Грейсфул" работают те же члены Федеральной службы охраны РФ, что и на двух других яхтах, приписываемых Путину - "Шахерезаде"и "Олимпии", и ее также неоднократно видели в портах РФ в те дни, когда в этих регионах был президент. При этом "Шахерезада", самая дорогая "путинская" яхта, была в мае 2022 года задержана в одном из портов Италии в связи с санкциями ЕС. Но "Грейсфул" Путину удалось перед началом войны отбуксировать в РФ из Германии, где она находилась на ремонте.

После этого ремонт яхты продолжили в РФ, утверждают расследователи. Согласно сметам и проектам работ, на которые они ссылаются, на яхте среди прочего есть вертолетная площадка, лаунж-зона с роялем и телевизором, лифт для еды, спортзал, бассейн-трансформер, превращающийся в танцпол или кинозал, обеденный зал с камином, а также купели. Многое из этого было перестроено, отмечает команда Навального - стоимость ремонта составила около 32 млн долларов или 3 млрд рублей, утверждают расследователи.

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