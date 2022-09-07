"Центр Досье": Яхта Путина строилась в Германии

Согласно материалам расследования властей ФРГ и трех других стран Евросоюза, яхта "Шахерезада" построена для Путина на деньги российских бизнесменов на верфи в Бремене.

Яхта президента РФ Владимира Путина Scheherazade ("Шахерезада"), подаренная ему группой российских бизнесменов в декабре 2014 года, строилась на верфи бременской компании Lürssen и обошлась в 583,1 млн евро. Об этом сообщил в среду, 7 сентября, центр "Досье" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении материалы расследования, которое ведут правоохранительные органы Испании, Италии, Германии и Финляндии.

Контракт на постройку судна подписала компания Diams Overseas, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, следует из этих документов.

Сбором денег на постройку судна руководил акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко, считающийся близким другом Путина, указывает "Досье". По словам собеседника расследователей, знакомого с Тимченко, яхта стала новогодним подарком для президента РФ.

Как отмечают авторы расследования, на верфи Lürssen строили яхты и для других российских олигархов - например, 156-метровую яхту Dilbar Алишера Усманова. Кроме того, в 2016 году компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG приобрела верфь Blohm + Voss, спроектировавшую другую яхту Путина - Graceful.

Яхта Путина в итальянском порту

В марте 2022 года команда Навального опубликовала расследование, в котором говорилось, что яхта "Шахерезада", стоящая в итальянском порту Марина-ди-Каррара на западном побережье Италии, принадлежит именно Владимиру Путину. Стоимость этой яхты в расследовании оценивалась в 75 млрд рублей.

В мае 2022 года яхту "Шахерезада" задержали власти Италии. Официально собственником яхты значится зарегистрированный на Маршалловых островах офшор Bielor Asset. 7 марта бывший президент "Роснефти", соратник Игоря Сечина Эдуард Худайнатов подтвердил, что является бенефициаром этой компании.

По оценке властей европейских стран, ведущих расследование в отношении яхты "Шахерезада", Худайнатов - "состоятельный человек, но не настолько богат, чтобы позволить себе покупку сразу нескольких суперъяхт". Между тем на него записаны, кроме "Шахерезады", яхта Сулеймана Керимова Amadea и судно Crescent, которое на самом деле принадлежит Игорю Сечину, утверждается в расследовании.

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