Команда Crew Dragon с немецким астронавтом Маурером вернулась на Землю

После шести месяцев пребывания на Международной космической станции (МКС) и почти 24 часов обратного полета немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer) в ночь на пятницу, 6 мая, вернулся на Землю. Космическая капсула Crew Dragon компании SpaceX после третьего эксплуатационного полета по смене экипажа МКС опустилась на парашютах в Мексиканский залив у западного побережья американского штата Флорида. Американское аэрокосмическое агентство NASA вело прямую трансляцию приводнения.
Crew Dragon спустился на парашютах в море, возвращаясь с МКС
Вместе с астронавтами NASA Раджой Чари, Томасом Маршберном и Кайлой Бэррон, которые также вернулись на Землю, Маурер проводил исследования в области физики, биологии, медицины и искусственного интеллекта, испытывая новые технологии. В частности, он проводил на высоте 400 километров эксперименты с водой в условиях невесомости, новыми видами бетонных смесей, которые могут применяться в строительстве на Земле, и биопатчами из клеток кожи.
Маттиас Маурер стал 600-м человеком и двенадцатым немцем, побывавшим в космосе. В марте он отметил на станции 52-й день рождения. Во время своей миссии немецкий астронавт регулярно делился в соцсетях видеороликами и фотографиями с космической станции, в которых документировал эксперименты и повседневную жизнь астронавта.
В настоящее время на МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие 28 апреля на корабле Crew Dragon в ходе четвертого эксплуатационного полета по замене экипажа станции астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти из Италии.
Смотрите также:
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина