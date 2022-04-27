Американский пилотируемый корабль Crew Dragon выведен на орбиту

На околоземную орбиту в ходе миссии Crew-4 успешно выведен многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту. Корабль направляется к Международной космической станции (МКС), стыковка должна произойти в ночь на 28 апреля, сообщило американское космическое агентство NASA в среду, 27 апреля.
Запуск корабля был осуществлен c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 10:52 мск. Через 12 минут после запуска пилотируемый корабль был выведен на орбиту и начал полет к МКС.
В состав экипажа миссии, рассчитанной на шесть месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавтка Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти. Запуск корабля произведен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.
Возвращение на Землю участников третьего полета Crew Dragon
После стыковки экипаж Crew Dragon проведет около пяти дней с экипажем миссии Crew-3, в состав которого входит и немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer). Он находится с полугодовой миссией на МКС с ноября прошлого года, проводя медицинские и другие научные эксперименты.
После совместной работы на МКС экипаж с Маурером отстыкуется от станции и направится обратно на Землю.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина