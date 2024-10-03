Евреи-антисемиты - как такое возможно?

Находящийся в разработке документ, который должен противостоять антисемитизму в Германии, уже вызвал горячие споры. Среди критиков есть и евреи. Они видят в новой резолюции не защиту, а угрозу. Почему?

В конце 2023 года Галерея современного искусства в Саарбрюккене отменила выставку южноафриканской художницы Кэндис Брайц . Фонд культурного наследия федеральной земли Саар, который является спонсором музея, не захотел, чтобы его название связывали с именем этой художницы, так как она якобы оставила свою подпись под резолюцией движения BDS.

Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Кроме того, Кэндис Брайц якобы до сих пор не высказала явного осуждения террористическому нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, так аргументировали свое решение об отказе в проведении выставки организаторы.

Еще в 2019 году немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. После этого сразу несколько культурных учреждение отозвали свои приглашения или отменили присуждение премий, чтобы избежать обвинений в антисемитизме. Эта тактика стала еще более очевидной после начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года, когда в результате террористического акта было убито более 1200 израильтян и более 200 взяты в заложники.

Почему художница Кэндис Брайц не согласна с претензиями в свой адрес

Сама художница уже несколько раз делала заявление, что предъявляемые к ней претензии ошибочны. На одной из подиумных дискуссий, проходивших этой осенью в Берлине в рамках Международного литературного фестиваля, она сказала, что поддерживает демократическое право на бойкот, но сама никакой резолюции не подписывала и движение BDS не поддерживает.

На Международном литературном фестивале (ilb) обсуждали и новую резолюцию Фото: Charlotte Kunstmann/Internationales Literaturfestival Berlin/PWS e.V.

Вечером накануне отмены ее выставки художница опубликовала пост в Instagram: "Можно полностью осуждать ХАМАС (что я явно и делаю), одновременно поддерживая борьбу палестинцев - в более широком понимании, за свободу и против угнетения, дискриминации и оккупации".

В случае с Брайц есть еще одно важное обстоятельство: она - еврейка. "Возможно, мне выпала сомнительная честь стать первой еврейской художницей, которую Германия лишила платформы и финансирования, но я не первая среди евреев, которых это коснулось", - сказала она. "Большое количество активистов, художников и других деятелей культуры в большой спешке и с рвением в духе маккартизма вымазывают в смоле и перьях", - образно выразилась художница.

Под маккартизмом подразумевается общественное движение в США, которое в период с конца 1940-х по 1957 год преследовало граждан из-за подозрений в симпатиях к коммунистам. Движение получило свое название в честь сенатора-республиканца от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Американский политик на фоне холодной войны публично допрашивал, в частности, художников и интеллектуалов, часто без доказательств их предполагаемой любви к коммунизму. Некоторые из них в итоге потеряли работу и свое положение в обществе.

Как борьба с антисемитизмом коснулась культурных деятелей

Среди культурных деятелей, испытавших на себе изменение настроений в Германии, оказались и те, кто открыто критиковал политику Израиля в секторе Газа без прямого осуждения ХАМАС.

Достаточно вспомнить скандал на Берлинале после того, как палестинец Базель Адра и израильтянин Юваль Абрахам, снявшие вместе фильм "No Other Land" ("Никакой другой земли"), раскритиковали израильское правительство. Абрахам, который после возвращения в Израиль стал получать угрозы, раскритиковал и власти Германии за обесценивание самого понятия "антисемитизм". "Германия использует понятие, которое вообще-то появилось для защиты евреев, для того, чтобы заставить замолчать палестинцев, но также евреев и израильтян, которые критикуют оккупацию", - заявил режиссер.

Международная организация Diaspora Alliance тоже предупреждает о такой опасности. Она борется и против инструментализации антисемитизма, и против настоящего антисемитизма. В настоящий момента эта организация занимается составлением списка всех случаев цензуры в Германии, связанных с антисемитизмом. Документ должен появиться в открытом доступе в 2025 году.

Однако сбор данных уже сейчас показывает, что специфический подход затронул не только большую часть мусульманского комьюнити, но и многих евреев. Последние составляют меньше одного процента населения Германии. Из 84 случаев цензуры, которые организация зарегистрировала в 2023 году, четверть приходится на евреев. Руководитель немецкого подразделения Diaspora Alliance Эмили Дише-Беккер (Emily Dische-Becker) подтвердила эту статистику DW. При этом она отметила, что в ее организацию чаще всего поступают жалобы от евреев.

В Германии готовится новая резолюция по противодействию антисемитизму

Резолюция по противодействию движению BDS и борьбе с антисемитизмом, которая была принята в 2019 году, базируется на определении антисемитизма, разработанном Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA). Это объединение, которое состоит из 34 стран-членов, занимается сохранением памяти о Холокосте на различных уровнях. В 2016 году оно представило рабочее определение антисемитизма, которое гласит: "Антисемитизм - определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к ним. Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций, а также религиозных учреждений". Данное определение критикуется за то, что оно трактует любую критику Израиля, которую некоторые считают вполне оправданной, как антисемитскую.

Даже главный автор определения антисемитизма, которое дает IHRA, Кеннет Штерн не хотел бы, чтобы это определение использовалось как правовой инструмент. Он уже не раз отмечал, что им "часто злоупотребляли". Штерн пояснил, что существует целый ряд определений антисемитизма. И когда его спрашивают, какое следует применять, он, по его словам, всегда отвечает: "Никакое из них не стоит использовать для того, чтобы ограничить финансовую поддержку или свободу мнения". Многие ученые, исследующие антисемитизм, которые также фигурируют в списке Diaspora Alliance, разделяют такую позицию.

При этом бундестаг в настоящее время работает над новым проектом резолюции под названием "Никогда больше - значит прямо сейчас: защита, сохранение и укрепление еврейской жизни в Германии". И за основу взято определение антисемитизма, данное IHRA.

Кого боятся евреи в Германии?

Ежедневная газета taz в конце августа опубликовала открытое письмо , которое подписали известные еврейские культурные деятели. Они обеспокоены тем, что будущая резолюция, цель которой - защитить еврейскую жизнь, ставит эту самую жизнь под угрозу своими цензурными ограничениями. В письме также заявлено: "Это злонамеренное искажение реальности, основанное на ложном смешении антисемитизма и любой критики израильского правительства. Как евреи мы особенно отвергаем содержащееся в резолюции утверждение о том, что антисемитизм был завезен в Германию, колыбель национал-социализма, мигрантами".

В открытом письме также говорится о том, что евреи не боятся "мусульманских соседей и наших коллег, писателей и академиков". Однако они опасаются "роста числа правых, как это видно по многочисленной явке на собраниях неонацистов, воодушевленных национальной атмосферой ксенофобского страха": "Мы испытываем страх перед партией "Альтернатива для Германии", второй по влиянию политической партии в стране, лидеры который осознанно прибегают к нацистской риторике. Эта угроза почти не упоминается в резолюции [...]".

"У евреев такая же разная политическая ориентация, как и у всех других людей", - подчеркивает Кэндис Брайц. Ее тревожит то, что в Германии пытаются разделить евреев на "хороших" и "плохих" - чтобы заглушить отклоняющиеся от нормы голоса. Такая категоризация уже подверглась критике и со стороны британско-еврейского ученого Эяля Вайцмана. В 2023 году в одном из интервью он выразил резкую критику: "И снова Германия определяет, кого можно считать евреем, не так ли?"