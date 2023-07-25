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КНДР вновь запустила баллистические ракеты в Японское море

Анатолий Арни
33 мин. назад

Две баллистические ракеты, запущенные КНДР, пролетели около 400 км и упали в море, сообщили южнокорейские военные.

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Запуск ракеты со стороны КНДР, показанный в эфире одного из телеканалов в Сеуле
Запуск ракеты со стороны КНДР, показанный в эфире одного из телеканалов в СеулеФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Пхеньян продолжает запуски баллистических ракет в Японское море, участившиеся после недавнего прибытия американской подводной лодки на южнокорейскую военную базу в Пусане. Вечером в понедельник, 24 июля, две ракеты были запущены КНДР в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Сеула, запущенные ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упасть в море. Запуск снарядов со стороны КНДР стал уже как минимум третьим за последние семь суток - при этом Пхеньян в эти дни запускает как баллистические ракеты в сторону Японского моря, так крылатые ракеты - в противоположную сторону, в Желтое море.

Запуски участились на фоне укрепления сотрудничества Сеула и Вашингтона

18 июля Южная Корея и США провели в Сеуле первое заседание совместной консультативной группы по ядерным вопросам. Одновременно в Южную Корею впервые с 1981 года прибыла американская подводная лодка, способная нести ядерное оружие - USS Kentucky.

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что прибытие этой подлодки в южнокорейский порт Пусан "может подпадать под условия использования ядерного оружия, приведенные в законе о ядерных силах КНДР".

Отношения между Северной Кореей и США обострились после того, как один из американских военных во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения", как заявляют в Пентагоне, пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореями. После этого 23-летний рядовой второго класса Трэвис Кинг, предположительно, был задержан северокорейскими властями. При этом Пхеньян не стал отвечать на запросы Вашингтона по поводу судьбы солдата.

Сеул выловил и изучил обломки северокорейского спутника

В начале июля Сеул обнародовал данные об исследовании обломков северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" и спутника-шпиона, выловленные до этого в Желтом море. Обломки попали в море после неудачного запуска ракеты со стороны КНДР 31 мая.

Пхеньян с середины весны утверждал, что завершил разработку спутника-шпиона и намерен вывести его на орбиту, после чего наладить производство таких аппаратов. Однако, по словам южнокорейских военных, изучение выловленных обломков показало, что спутник Пхеньяна не имел военной ценности.

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