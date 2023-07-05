Южная Корея: Спутник-шпион КНДР не имел военной ценности

После изучения обломков ракеты-носителя и спутника, извлеченных из Желтого моря после крушения 31 мая, эксперты Южной Кореи и США пришли к выводу, что спутник не мог использоваться в целях военной разведки.

Спустя более месяца после запуска КНДР предполагаемого военного спутника и его крушения в море Южная Корея заявила об отсутствии у этого аппарата какой-либо военной ценности. В среду, 5 июля, генеральный штаб южнокорейской армии сообщил, что из Желтого моря были подняты крупные обломки ракеты-носителя "Чхоллима-1" и спутника, которые тщательно изучили корейские и американские эксперты. Они пришли к выводу, что данный аппарат невозможно было использовать в качестве средства военной разведки.

Одновременно Генштаб в Сеуле объявил об окончании поисковых работ, которые велись на протяжении 36 дней после крушения северокорейской ракеты 31 мая. Власти в Пхеньяне также признали технические недостатки спутника и заявили о повторном запуске в ближайшем будущем.

Запуск северокорейской ракеты в конце мая

31 мая в Сеуле сообщили о запуске КНДР в южном направлении объекта, который в Пхеньяне называют "ракетой-носителем". В южнокорейской столице в связи с этим была объявлена воздушная тревога, жителей попросили быть готовыми к эвакуации и в первую очередь "доставить в безопасные места детей и пожилых людей". Воздушная тревога была объявлена в тот же день и на юге Японии. В 07.05 по местному времени (01.05 мск) береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР баллистическая ракета "судя по всему, уже упала".

В свою очередь Пхеньян заявил, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после потери тяги. Это произошло после разделения первой и второй ступеней, ученые изучают причину, передало северокорейское государственное, агентство ЦТАК. Запуск ракеты резко осудили, в числе прочего, в ООН и Евросоюзе.

О завершении разработки спутника-шпиона и его готовности к испытаниям власти Северной Кореи объявили 19 апреля. Пхеньян заявил, что собирается в будущем вывести на разные орбиты несколько таких спутников. Япония и Южная Корея потребовали, чтобы КНДР отказалась от этих планов. В Токио и Сеуле напомнили, что ООН своей резолюцией запретила Северной Корее запускать баллистические ракеты. Несмотря на это, в 2022 году Пхеньян проводил испытания ракет более 50 раз - больше, чем когда либо. В нынешнем году КНДР продолжает запуски.

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