Военный США пересек границу КНДР и, вероятно, - под стражей

Один из военнослужащих США во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения" пересек военную демаркационную линию между Южной и Северной Кореями, сообщили в Пентагоне.

Один из военнослужащих США во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения" пересек военную демаркационную линию между Южной и Северной Кореями и, предположительно, находится под стражей в КНДР. Это подтвердил во вторник, 18 июля, на пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы внимательно следим за ситуацией, расследуем ее и работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников военнослужащего и принять меры для урегулирования этого инцидента", - отметил Остин. По его словам, лица, разбирающиеся в произошедшем, пока еще находятся "на очень ранней стадии" расследования, и, чтобы прийти к каким-либо выводам, требуется больше времени, ситуация "продолжит развиваться".

Обстоятельства инцидента выясняются

Американская сторона и действующее под эгидой США Командование войсками ООН в Южной Корее заявили, что будут сотрудничать с северокорейскими силами для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов военнослужащего. Министерство обороны Сеула не стало комментировать инцидент, передало агентство AFP.

Южная Корея и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны не был заключен мирный договор. Республику Корея и КНДР разделяет демилитаризованная зона. Территория, прилегающая к ней, строго охраняется. В то же время сама зона доступна для посещения туристами.

Учения США, Южной Кореи и Японии

Ранее, 16 июля, США, Южная Корея и Япония провели совместные военно-морские учения по противоракетной обороне.

По данным ВМС Южной Кореи, в маневрах, которые прошли в международных водах Японского моря, участвовали три эсминца - по одному от каждой страны, - оснащенные американской корабельной многофункциональной информационно-управляющей системой Aegis. В ходе учений отрабатывались действия союзников в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР, полет которой был смоделирован с помощью компьютера, сообщили южнокорейские военные.

До этого, 12 июля, Северная Корея провела тестирование баллистической ракеты большой дальности. Как сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, дальность полета составила 1000 км.

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