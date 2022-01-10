Киргизский пианист Рузахунов: Я боюсь ехать в Казахстан после пыток там

Викрам Рузахунов - лауреат многих международных музыкальных фестивалей, руководитель бишкекского джаз-оркестра. Генпрокуратура Казахстана, занимающаяся расследованием избиения и пыток, которым подвергся Рузахундов в январе 2022 года после задержания на казахско-кыргызской границе, в конце июля пригласила его приехать в РК, чтобы помочь следствию.

Напомним, что во время охвативших в начале января всю страну массовых волнений власти Казахстана сообщили об участии в попытке захвата госучреждений иностранных террористов. И как доказательство показали по ТВ признание, как они утверждали, одного из наемников из Кыргызстана. В избитом "безработном из Бишкека", якобы согласившемся за 90 тысяч тенге (183 евро в пересчете. - Ред.) участвовать в беспорядках в Алматы, любители музыки сразу же узнали популярного в Центральной Азии джазового пианиста Викрама Рузахунова.

Что на самом деле произошло с ним в январе в Казахстане, и как движется дело с расследованием его избиения и пыток, музыкант рассказал в интервью DW.

Deutsche Welle: Викрам, 26 июля Генеральная прокуратура Казахстана распространила сообщение об идущих переговорах по поводу вашего приезда в Алматы, чтобы помочь следствию. Вы приедете?

Викрам Рузахунов: Это сообщение от казахстанской Генпрокуратуры прошло на уровне новостей в СМИ. Официальное приглашение приехать в Казахстан я получил только от антикоррупционного комитета. Это случилось еще в феврале, когда было открыто уголовное дело по факту пыток в отношении меня.

Но с тех пор власти Казахстана не нашли ни одного человека, из числа пытавших меня людей. Генпрокуратура Казахстана сообщает, что круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин. Якобы отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, а все задействованные сотрудники находились в масках.

- То есть, вы не верите, что проводимое правоохранительными органами Казахстана расследование беспристрастно и что виновные будут привлечены к ответственности?

- Пока нет. Как может такое быть, что отсутствуют видеозаписи и журналы регистрации? Снять меня избитого для пропагандистской передачи на телеканале Qazaqstan смогли, а найти видео с камер в изоляторе и здании полиции не смогли?

Викрам Рузахунов

Должно быть точно известно, кто и когда меня привез, поскольку есть и дата, и время, и место. Более того, раз не могут найти следователей, которые меня били во время допросов, то должны привлечь руководителя департамента полиции. Но этого не делают. Зато успешно находят всех, кого считают участниками "антиправительственных выступлений". Находят по записям камер видеонаблюдения, телефонным звонкам и геолокации смартфонов, на основании свидетельских показаний. Не могут найти только тех, кто пытал людей.

- А при каких обстоятельствах вас задержали в январе в Казахстане? И сколько держали под стражей?

- Когда начались митинги, следуя рекомендациям пригласивших меня в Алматы партнеров по бизнесу, я с 4 по 6 января сидел на съемной квартире. Но продуктовые магазины перестали работать, невозможно было снять деньги из-за отключения банкоматов.

Когда связь и интернет заглушили, я не мог ни с кем общаться. Например, 6 января у моей мамы был день рождения, а я даже не смог ее поздравить. Поэтому 7 января 2022 года на автовокзале "Сайран" я сел в такси, в котором были еще трое пожилых граждан Казахстана, и поехал в этой машине по трассе Алматы-Кордай, чтобы вернуться домой в Бишкек.

- Такси, в котором вы ехали, где остановили? На выезде из Алматы?

- Это произошло, когда мы доехали до села Таргап (80 км от Алматы. - Ред.) примерно в 16-17 часов. Там был блокпост, стояли военные в камуфляже. Они останавливали все машины и у всех людей проверяли документы. Как только один из военных увидел мой кыргызстанский паспорт, он тут же приказал мне выйти из машины, ударил по голове железной битой и отвел на досмотр.

Из машины принесли чемодан, рюкзак с ноутбуком и начали раскидывать все мои вещи. Они говорили, что вещи украдены в Алматы, стали обвинять в мародерстве, участии в митингах и убийствах солдат.

- Вы как-то пытались им объяснить, что не имеете к митингам никакого отношения?

- Я просил их посмотреть мой телефон, где есть фотографии, на которых видно, что я был в этой же одежде задолго до прилета в Казахстан. Им было все равно. Меня раздели до футболки, отвели за навес, который был у дороги, и продолжили там избивать - били по голове, животу и ногам.

Я сразу испытал шок, поскольку не понимал, что происходит. Прекратив меня избивать, военный приказал мне опуститься на колени, а затем приставил ствол автомата к моей голове…

- Жестоко. И надо понимать, это было только начало?

- Да. Избивавший меня военный потом отвел меня в полуразрушенный сарай, где уже находилось около 30 человек. К ночи нас стало втрое больше. Среди задержанных были люди разных национальностей. Уже ночью нас рассортировали по принадлежности к той или иной стране и отвезли в КПЗ в селе Кошмамбет.

Там нас стали избивать кулаками и ногами, раздев до трусов, заставляли ложиться животом на холодный грязный пол, били по позвоночнику прикладом автомата. Мне пытались разбить голову металлическими цепями, били деревянными и металлическими палками по телу, применяли электрошокер, душили и выкручивали руки.

- Вы просили этих людей связаться с вашими родственниками или знакомыми?

- Просил, но это было бесполезно. Никому даже медицинскую помощь не оказывали, не давали спать, ограничивали в еде, требовали смотреть, как пытают других. Они добивались, чтобы задержанные ими люди на видеокамеру сознались в том, чего не совершали.

Мне сказали: "Либо ты сейчас скажешь на камеру, что прилетел в Алматы за деньги, чтобы участвовать в митинге, либо мы продолжим избивать тебя до смерти". Накануне, 8 января, мне уже сломали ребра, которые повредили мне легкое, отчего я стал задыхаться. Мои "признательные показания", которые меня заставили выучить наизусть, увидел весь мир.

- После того, как вы смогли вернуться домой в Бишкек, предлагала ли казахстанская сторона какую-либо компенсацию за нанесенный вред вашему здоровью?

- Они молчали до того момента, пока я не начал освещать тему пыток. А как только я это сделал, сразу же последовала первая реакция - они написали опровержение о том, что пыток не было, что меня доставили в камеру уже с повреждениями, а выяснить причины их появления не представилось возможным. На сегодняшний день ни от властей, ни от правоохранительных органов Казахстана не поступило даже официальных извинений.

- А есть ли вероятность, что вы ближайшее время снова приедете в Казахстан со своим концертами?

- Ко мне поступают предложения и приглашения приехать с концертами в Астану и другие города Казахстана. Но пока я опасаюсь туда приезжать из соображений безопасности.

Еще не прошли воспоминания о пережитой боли и страхе. Вы знаете, живя в Кыргызстане, я никогда не принимал участия ни в каких шествиях или митингах. Вел совершенно аполитичный образ жизни. И наверное я бы и сам поверил в террористов (участвовавших в акциях протеста и беспорядках в Казахстане. - Ред.), если бы не оказался в том месте и не испытал бы все это, не увидел бы все своими глазами.

После того, как я немного оправился, передо мной вырисовалась картина происходившего в те дни в Казахстане: сами протесты носили мирный характер. Люди вышли на митинг и хотели диалога с правительством. Но диалога не получилось.

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