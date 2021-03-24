Кира Ярмыш назвала отмену презентации ее книги политическим решением

По мнению пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, презентация ее книги на книжной ярмарке non/fiction отменена по политическим мотивам. "Руководство посчитало, что им будет безопаснее просто тайно отменить мое выступление, - ответила Ярмыш в среду, 24 марта, на письменный вопрос DW. - Моя книга не политическая, а художественная, поэтому, видимо, причина просто в том, что я пресс-секретарь Навального".

Ярмыш находится под домашним арестом по "санитарному делу", ей запрещено пользоваться интернетом и почтой. Ответ Ярмыш DW получила в письменном виде через ее адвоката Веронику Полякову.

Кира Ярмыш отметила, что считает решение об отмене презентации трусливым, и выразила сожаление, что "руководство главного книжного мероприятия в стране поддержало цензуру", сделав это по собственной инициативе, без всякого давления и угроз извне. "Мотивом "спасти ярмарку" я объяснить это не могу - наоборот, разделение писателей на "разрешенных" и "неразрешенных" и есть то, что в конечном счете ее разрушит", - указала пресс-секретарь создателя Фонда борьбы с коррупцией.

Ярмыш обвиняет книжную ярмарку во лжи и трусости

Заявление руководства ярмарки о том, что презентацию якобы отменило издательство, Ярмыш назвала ложью, сославшись на слова главного редактора выпустившего ее книгу издательства Corpus Варвары Горностаевой. "Очевидно, поняв, что тайно снять мое выступление не получится, руководство non/fiction теперь ищет способы прикрыть свою трусость", - говорится в ответе Ярмыш, полученном DW.

Она выразила благодарность всем поддержавшим ее: "И тем, кто писал об этом, и тем, кто пообещал рассказать о моей книге на своих презентациях, и тем, кто решил бойкотировать ярмарку". "Очень рада, что так много людей встало на мою сторону", - призналась Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь Алексея Навального уверена, что оппозиционер был бы возмущен, узнав о решении ярмарки: "Он всегда выступает за свободу слова и против цензуры, так что ничего, кроме презрения, у него такой поступок вызвать не мог".

Как передает корреспондент DW, несмотря на то, что книга Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере № 3" имеется в свободной продаже в магазинах Москвы, на стенде издательства Corpus на ярмарке non/fiction ее раскупили в первый же час после открытия.

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