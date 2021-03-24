Команда Навального обвинила non/fiction во лжи из-за отмены презентации книги Ярмыш

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального назвали ложью заявление руководства ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction о том, что презентация книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш отменена по инициативе издательского холдинга "АСТ-Эксмо". "Ярмарка пыталась снять презентацию негласно, а когда не вышло - ищет способы прикрыть свою трусость", - написали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией в аккаунте Ярмыш в Twitter в среду, 24 марта.

Авторы поста напомнили, что еще двумя днями ранее главный редактор входящего в "АСТ-Эксмо" и опубликовавшего книгу Ярмыш издательства Corpus Варвара Горностаева писала, что с неофициальной просьбой отменить презентацию к холдингу обратилось именно руководство ярмарки. Сама Ярмыш с 1 февраля находится под домашним арестом, и с этого времени ее аккаунт ведут сотрудники ФБК.

В заявлении ярмарки, опубликованном в среду на сайте non/fiction, говорится, что презентации книги Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере № 3" была заменена на представление книги "Иерусалим" Алана Мура "в последний момент перед отправкой каталога мероприятий в печать по инициативе менеджмента "АСТ-Эксмо". В заявлении также указывается, что "АСТ-Эксмо" - крупнейший игрок книжного рынка России, и вправе "сам определять свою программу на ярмарке".

Решение снять книгу Киры Ярмыш с презентации вызвало общественное возмущение. Ряд участников отказались участвовать в ярмарке или подвергли критике этот шаг.

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