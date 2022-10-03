Киев скептически отреагировал на план Маска по миру с РФ
Александра Иванова
1 ч. назад
Илон Маск заявил в Twitter, что аннексированный Крым по достижении мира будет частью России. В офисе президента Украины в ответ указали на необходимость освобождения полуострова и ядерного разоружения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы офиса президента Михаил Подоляк вечером в понедельник, 3 октября, прокомментировали в Twitter предложение американского миллиардера Илона Маска на тему возможного пути мирного урегулирования в войне их государства с Россией.
Так, Михаил Подоляк заявил, что у него есть "предложение получше": "Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательное ядерное разоружение и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу".
В свою очередь, Владимир Зеленский запустил на своей странице в Twitter опрос "Какой Илон Маск нравится вам больше?" с вариантами ответа "Тот, что поддерживает Украину" и "Тот, что поддерживает Россию".
План Илона Маска по мирному урегулированию в Украине
Ранее в тот же день американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал возможные пути достижения перемирия.
В частности, Маск высказал мнение, что в случае если под угрозой окажется Крым, Россия начнет всеобщуюмобилизацию населения, которая приведет к тому, что "(число. - Ред.) смертей с обеих сторон окажется катастрофическим". В то же время бизнесмен отметил, что население России в три раза превышает украинское, так что победа Украины в случае "тотальной войны" является маловероятной. "Если вам важен народ Украины, ищите пути достижения мира", - призвал он.
При этом он назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины.
Читателям своего микроблога Маск предложил проголосовать за или против предложенного им мирного плана, добавив, что "в итоге, весьма вероятно, все так и закончится (принятием названных им пунктов мирного урегулирования. - Ред.) - вопрос в том, сколько людей к тому времени погибнут".
Опросы Маска и Зеленского в Twitter
К позднему вечеру 3 октября в запущенном Илоном Маском опросе приняли участие более 1,5 млн пользователей Twitter. Более 63 процентов из них отвергли предложенный бизнесменом план.
Что касается опроса Зеленского, то к тому же времени в нем приняли участие около 950 тысяч пользователей, 84,5 процента из которых заявили, что им больше нравится Маск, "который поддерживает Украину".