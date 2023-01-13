На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

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По данным губернатора Николаевской области Виталия Кима, Россия подняла в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту.

В то же время глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил , что ориентировочно с полудня ожидается нанесение по Украине массированного ракетного удара.

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По данным областных военных администраций Украины, накануне, 13 января, в результате российских ударов в Харьковской области погибли два человека и ранены трое, в Донецкой - 1 погибший и 3 раненых и также 3 раненых в Херсонской области, сообщил глава офиса президента Кирилл Тимошенко.

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С точки зрения аналитиков британского Минобороны, то, что 11 января не менее 10 кораблей Черноморского флота России одновременно вышли в море из Новороссийской военно-морской базы, скорее всего, свидетельствует о рассредоточении флота в ответ на, по мнению России, выявленную конкретную угрозу Новороссийску.

"Маловероятно, что это развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к десантно-штурмовым операциям", - говорится в ежедневной сводке по данным разведки.

Киев подвергся ракетной атаке

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По Киеву нанесен ракетный удар, сообщили в военной администрации украинской столицы. По словам замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, целью атак были объекты критической инфраструктуры. О взрывах в Днепропетровском районе города сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

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Утром российские войска обстреляли несколько украинских городов, в частности Харьков, Запорожье, Очаков и Куцурубскую территориальную общину Николаевской области. Так в Харькове, по данным местных властей, зафиксировано два "прилета" ракет С-300. Мэр Игорь Терехов сообщил , что целью ударов была инфраструктура в Индустриальном районе города.

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За прошедшие сутки российские силы нанесли по Украине 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 - по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, также произведено более 95 обстрелов из РСЗО, в том числе и по Херсону, сообщает Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. По его данным, противник продолжает наступать на Бахмутском направлении, а наступательные действия на Авдеевском направлении - безуспешны. "За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Роздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, поражены 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника, указывает Генштаб.

По информации командования ВСУ, российские оккупационные власти "усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия" на оккупированных территориях: "В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица".

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Заявления российского министерства обороны о захвате Соледара и участии в нем наемников группы Вагнера подчеркнули существующий конфликт между группой Вагнера и российским Минобороны, пишет в ежедневном аналитическом обзоре Институт исследования войны (ISW). По мнению военных экспертов, создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, "вероятно, стремится использовать победу в Соледаре в качестве инструмента торга для повышения своего авторитета в России". То, что в ответ на общественный резонанс Минобороны РФ упомянуло в своем сообщении о силах группы Вагнера, "свидетельствует о значительной победе Пригожина", что укрепляет его позиции его в качестве ключевого игрока в этой войне, считают в ISW.

Вместе с тем аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, принимает меры, чтобы подорвать усилия Пригожина по повышению своего статуса в российском обществе. Одним из свидетельств этого эксперты называют то, что Кремль пытается наладить связи с прокремлевскими военными блогерами, чтобы использовать их медийный охват против усилий по продвижению Пригожина и подрыву репутации Путина тех блогеров, которые занимают сторону Пригожина.

++08.30++

Утром были слышны взрывы в Киевской области, на одном из объектов критической инфраструктуры возникло возгорание, сообщил глава Киевской ОВА Кулеба. По его словам, на месте работают соответствующие службы, по предварительной информации, пострадавших нет.

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН призвала страны-члены Организации Объединенных Наций поддержать и продвигать украинскую "формулу мира". Она напомнила, что эта инициатива Киева состоит из десяти пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру, и подчеркнула, что "формула мира" базируется на целях и принципах Устава ООН.

Джапарова выразила сожаление, что представитель РФ Василий Небензя, которого она назвала "посланником зла", все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза, и призвала к дальнейшему усилению давления на Россию.

США: Иран и Северная Корея планируют поставлять оружие России

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Иран и КНДР планируют дальнейшие поставки вооружений России. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Вашингтону известно, что Тегеран рассматривает возможность передачи сотни баллистических ракет России. Томас-Гринфилд призвала всех, кто поддерживает мир, потребовать от Ирана и Северной Кореи остановить поставки оружия Москве, а от России - прекратить войну.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января заседание Совета Безопасности, посвященное событиями вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Выступая на заседании Совбеза по Украине, он заявил о "стремлении" Киева "уничтожить Украинскую православную церковь". Заместитель постпреда Дмитрий Полянский сообщил, что заседание запрошено на 15.00 (23.00 по Москве) 17 января.

Вашингтон и Токио предостерегли Москву от использования ядерного оружия

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Любое вероятное применение РФ ядерного оружия в Украине будет рассматриваться как ничем не оправданный враждебный акт против человечества. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисида , принятом по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. В заявлении также указывается, что Соединенные Штаты и Япония продолжат оказывать поддержку Украине, в том числе санкционными мерами в отношении Российской Федерации.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил , что начиная со следующей недели на всех атомных электростанциях в Украине будут постоянно работать по два эксперта МАГАТЭ. Гросси планирует лично посетить станции перед началом работы миссий.

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Из украинских портов в пятницу вышли 12 сухогрузов с кукурузой, пшеницей, соевыми бобами и подсолнечным шротом. "13 января 12 судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 346 356 тонн зерна и другого продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). В порты Украины также направляются пять судов, которые в пятницу прошли по гуманитарному коридору.

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается. Бахмут, по его словам, обороняют, в частности, бойцы интернационального легиона и отряд "Шаман". Зеленский также поблагодарил за стойкость и успешные действия в боях под Соледаром бойцов подразделения "Кракен".

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

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