Немецкий фермер продал на eBay кепку за 80 тысяч евро

Немецкий фермер, помогавший жертвам наводнения и прославившийся в соцсетях, выставил на аукцион свою бейсболку. Результат превзошел все ожидания. Куда пойдут деньги?
Фермер по имени Маркус Випперфюрт (Markus Wipperfürth) живет и работает под Кельном. После недавнего наводнения он начал активно помогать жителям пострадавших регионов. Чтобы привлечь внимание к проблемам людей, ставших жертвами одной из самых больших природных катастроф в Германии после Второй мировой войны, он рассказывал в соцсетях о последствиях наводнения и борьбе с ними и публиковал фото и видео с места событий. На них он появлялся в своей "фирменной" и сильно юзанной бейсболке неопределенного серо-бежевого оттенка. Именно эту кепку фермер решил выставить на eBay.
На ее продаже Маркус рассчитывал заработать максимум тысячи полторы евро и сразу заявил, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим. Сумма, за которую в итоге бейсболка ушла с молотка, шокировала всех: 80350 евро!
Такого не мог предвидеть никто. Аукцион пару раз приостанавливали, потому что было много "шутников", то предлагавших за кепку по 100 тысяч, то снимавших свои предложения.
Как и было заявлено ранее, все деньги пойдут на помощь людям, живущим в районе Арвайлер на западе Германии, наиболее ощутимо пострадавшем от наводнения. Имя человека, уплатившего за бейсболку столь внушительную сумму, не разглашается.
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