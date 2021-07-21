Наводнение в ФРГ: объем Фонда реконструкции может составить 30 млрд евро

Объем фонда для восстановления после катастрофического наводнения на западе Германии может составить порядка 30 млрд евро. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на итоги телеконференции с участием ряда представителей правительства и глав нескольких федеральных канцелярий.

Согласно проекту постановления, полученному dpa, речь идет о формировании федерального фонда "Помощь в восстановлении 2021" (Aufbauhilfe 2021). Премьер-министры земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должны договориться о его наполнении 10 августа.

Предполагается, что строительные инициативы в пострадавших от стихийного бедствия районах будут финансироваться в равных долях из федерального и земельного бюджетов.

При этом земельные средства будут привлечены за счет перераспределения части доходов от налогов с оборота. Проект документа предусматривает, что эти поступления будут перечисляться в предстоящие 20 лет.

Кандидат в канцлеры: Ущерб в одной из земель превышает 13 млрд евро

В свою очередь премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что только в этой федеральной земле ущерб, по предварительным оценкам, превышает 13 млрд евро. В Рейнланд-Пфальце он, как минимум, не меньше.

Наводнение унесло жизни 180 человек

В середине июля сильные ливни стали причиной разрушительного наводнения в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, на территории которых целый ряд рек вышел из берегов. Многие населенные пункты, особенно в долине реки Ар, в результате стихии были разрушены. По данным агентства epd на 9 августа, в обеих землях, по официальным подсчетам, погибли 180 человек. По данным спасательных служб, не менее 766 человек получили травмы.

Смотрите также: