Наводнение в ФРГ: объем Фонда реконструкции может составить 30 млрд евро

Объем фонда для восстановления после катастрофического наводнения на западе Германии может составить порядка 30 млрд евро. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на итоги телеконференции с участием ряда представителей правительства и глав нескольких федеральных канцелярий.
Согласно проекту постановления, полученному dpa, речь идет о формировании федерального фонда "Помощь в восстановлении 2021" (Aufbauhilfe 2021). Премьер-министры земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должны договориться о его наполнении 10 августа.
Предполагается, что строительные инициативы в пострадавших от стихийного бедствия районах будут финансироваться в равных долях из федерального и земельного бюджетов.
При этом земельные средства будут привлечены за счет перераспределения части доходов от налогов с оборота. Проект документа предусматривает, что эти поступления будут перечисляться в предстоящие 20 лет.
Кандидат в канцлеры: Ущерб в одной из земель превышает 13 млрд евро
В свою очередь премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что только в этой федеральной земле ущерб, по предварительным оценкам, превышает 13 млрд евро. В Рейнланд-Пфальце он, как минимум, не меньше.
Наводнение унесло жизни 180 человек
В середине июля сильные ливни стали причиной разрушительного наводнения в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, на территории которых целый ряд рек вышел из берегов. Многие населенные пункты, особенно в долине реки Ар, в результате стихии были разрушены. По данным агентства epd на 9 августа, в обеих землях, по официальным подсчетам, погибли 180 человек. По данным спасательных служб, не менее 766 человек получили травмы.
Смотрите также:
-
Наводнения в Германии
Эта фотография была сделана утром в среду, 26 июля, в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония около города Гослар. Здесь в Рюдене после обильных и продолжительных дождей вышла из берегов река Нетте, затопив жилые районы.
-
Наводнения в Германии
Так сейчас выглядит исторический центр древнего немецкого города Гослар в Нижней Саксонии. В другом нижнесаксонском городе - Хильдесхайме - в четверг, 26 июля, начали даже готовиться к эвакуации жителей.
-
Наводнения в Германии
От наводнений в Германии в конце июля страдают центральные регионы страны, в первую очередь - Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт, где на многих реках уже объявлена четвертая, то есть высшая, степень тревоги.
-
Наводнения в Германии
Эта фотография сделана в Саксонии-Анхальт около города Вернигероде рядом с железной дорогой на гору Броккен.
-
Наводнения в Германии
Пожарные расчеты круглыми сутками откачивают воду из залитых подвалов и выезжают на другие вызовы, связанные с непогодой. Как сообщают немецкие метеорологи, в этих местах за один день выпало от 50 до 80 литров дождя на квадратный метр, кое-где даже около 100 литров, что превышает месячную норму.
-
Наводнения в Германии
Обильным дождям на этой неделе здесь предшествовали продолжительные осадки, поэтому почва больше не может впитывать воду, что привело к быстрому повышению уровня ручьев и небольших рек. Эта фотография сделана на реке Ленне около Гёттингена в Нижней Саксонии. При этом на больших реках, Эльбе и Заале, опасности наводнений нет.
-
Наводнения в Германии
Канализация с такими массами воды этим летом во многих местах тоже не справляется. Эта фотография была сделана 19 июля в Кельне в земле Северный Рейн - Вестфалия.
-
Наводнения в Германии
Еще одна фотография из Кельна. Синоптики ожидали дождь в среду ночью, но ливень случился днем и многих застал врасплох.
-
Наводнения в Германии
В Кельне затопило не только улицы, но и одну из станций городского метро. Непогода не обошла стороной и немецкую столицу. В Берлине в прошлое воскресенье, 23 июля, пожарные команды выезжали откачивать воду из подвалов и расчищать дороги более 400 раз.
-
Наводнения в Германии
Эта фотография была сделана в бранденбургском Хеннингсдорфе. В прошлую субботу в этих местах с приходом дождей резко упала температура воздуха - с 30 до 20 градусов, чему многие жители были рады.
-
Наводнения в Германии
Увы, июльская непогода в Германии не обошлась без жертв. Владелец этого велосипеда попал в больницу в Мёнхенгладбахе в Северном Рейне - Вестфалии, получил травмы, но врачи спасли его жизнь. Однако в этой же федеральной земле в городе Дортмунд погибла женщина, на которую упало дерево, когда она ехала на велосипеде.
-
Наводнения в Германии
Так в прошедшие выходные выглядело небо над Мюнхеном. В эти же дни сильные грозы прошли над Гессеном. В ближайшие дни дождливая погода в Германии сохранится.
Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин