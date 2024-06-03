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Казахстан исключил "Талибан" из списка террористов

Роман Сулима
3 июня 2024 г.

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече представителей стран ОДКБ сделал заявление о "выводе режима талибов" из террористического списка.

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев Фото: Kazakhstan's Presidential Press Office/picture alliance/AP

Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает официальный сайт президента страны. "Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - приводит пресс-служба слова главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Как следует из публикации, Токаев сделал это заявление в ходе встречи со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению президента, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи, уточняют в пресс-службе. "Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорится в сообщении.

Ровно неделю назад Путину предложили исключить "Талибан" из списка запрещенных

27 мая МИД и Минюст РФ доложили президенту Владимиру Путину, что радикальное исламистское движение "Талибан" можно исключить из списка запрещенных в стране организаций.

Замир Кабулов, который является спецпредставителем Путина по Афганистану, ранее заявлял, что исключение талибов из списка террористов в России возможно только после того, как это произойдет на уровне СБ ООН. А для этого, по его словам, талибы должны показать, что ведут себя "цивилизованно".

Комментируя эту инициативу, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций "отражает объективную реальность". По его словам, движение представляет собой реальную власть на территории Афганистана, а "России это небезразлично".

Движение "Талибан" и его статус в РФ

Движение "Талибан" было признано в России террористической организацией, а его деятельность запрещена в РФ в 2003 году - после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата правительства Афганистана, после того как власть в этой центральноазиатской стране перешла под контроль "Талибана".

 

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