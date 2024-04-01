Талибы признали, что удерживают под стражей граждан США

Талибы признали, что удерживают под стражей как минимум двоих граждан США за "нарушение афганских законов". Переговоры о них ведутся с Вашингтоном. Жена одного из заключенных обеспокоена его состоянием.

Правящее в Афганистане исламистское движение "Талибан" удерживает под стражей как минимум двоих граждан США. Об этом в воскресенье, 31 марта заявил афганскому телеканалу TOLOnews представитель правительства Афганистана Сабиулла Мудшахид.

По его словам, эти американцы были арестованы за "нарушение афганских законов" - каких именно, Мудшахид не сообщил. Однако добавил, что верхушка "Талибана" ведет по их поводу переговоры с властями США.

На прошлой неделе жена Райана Корбетта - американского гражданина, которого держат в заключении в Афганистане с августа 2022 года - рассказала телеканалу CBS, что имела 12-минутный телефонный разговор с супругом и обеспокоена его состоянием. Госдепартамент США заверил, что работает на освобождением Корбетта.

Задержания иностранцев в Афганистане

Сколько именно граждан иностранных государств находятся в плену у талибов в Афганистане, неизвестно. В сентябре сообщалось, в частности, о задержании в Кабуле и в провинции Гор 18 сотрудников христианской гуманитарной организации International Assistance Mission (IAM), которая работает в стране уже более 50 лет. Всех их талибы обвинили в миссионерской деятельности.

В конце февраля в Афганистане после девяти месяцев заключения был освобожден австрийский правый экстремист, который ранее рекламировал в идейно близком ему издании отдых в Афганистане, передает dpa. Имя этого человека агентство не сообщает. Талибы обвиняли его в шпионаже.

В октябре 2023 года талибы освободили четверых граждан Великобритании, которые тоже якобы нарушили афганские законы. А в сентябре 2022-го Марк Фрерихс, ветеран ВМФ США и гражданский инженер, взятый в плен талибами двумя годами ранее, был обменян ими на афганского наркобарона, который провел в американской тюрьме 17 лет.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в 2021 году и с тех пор проводят все более авторитарную и догматическую политику - в частности, отобрав многие права у женщин.

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