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Талибы в Кабуле (фото из архива, Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance)Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Афганские талибы взяли в плен трех британцев

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Трое подданных Великобритании находятся в плену исламистского радикального движения "Талибан" в Афганистане, сообщила НКО Presidium Network. Британский МИД пытается обеспечить консульский доступ к задержанным.

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Трое подданных Великобритании находятся в плену исламистского радикального движения "Талибан" в Афганистане. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила британская некоммерческая организация Presidium Network, оказывающая поддержку при решении гуманитарных проблем.

Как уточнила британская газета The Mail on Sunday, 53-летний медик Кевин Корнуэлл и еще один подданный Великобритании, управляющий гостиницей для гуманитарных работников в Кабуле, были задержаны тайной полицией талибов в начале января.

Третий задержанный британец - 23-летний Майлз Раутледж, который ранее хвастался перед тысячами подписчиков на YouTube, что путешествует "в самые опасные места на Земле ради удовольствия".

"Прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульские контакты"

После прихода к власти членов "Талибана" у Великобритании нет посольства и консульств в Афганистане. В связи с произошедшим МИД Великобритании выступил с заявлением: "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить консульские контакты с британскими подданными, задержанными в Афганистане, и оказываем поддержку семьям".

Представитель Presidium Network Скотт Ричардс в свою очередь выразил уверенность, что британцы находятся "в добром здравии, с ними хорошо обращаются". "У нас нет оснований полагать, что они подвергались плохому обращению, например пыткам", - добавил он, отметив, что положение взятых в плен "настолько хорошо, насколько можно ожидать в сложившихся условиях". В Presidium Network призвали талибов отнестись к произошедшему как к недоразумению и освободить подданных Великобритании.

Захват власти в Афганистане

Ни одна страна мира официально не признала правительство талибов, которые захватили власть в Кабуле после вывода из Афганистана войск США летом 2021 года.

Установив контроль над страной, талибы ввели еще более строгие правила в отношении общественной жизни. Так, женщинам не разрешается уезжать из дома без сопровождения мужчины дальше, чем на 72 километра. Девочкам запрещено посещать средние школы. Кроме того, женщины во многих случаях не вправе вернуться на свою прежнюю работу. Во время первого правления "Талибана" с 1996 по 2001 годы женщины и девочки были практически полностью лишены возможности получать образование и работать вне дома. Одним из условий признания правительства талибов со стороны западных государств являлось расширение прав и возможностей афганских женщин.

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