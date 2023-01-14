Республиканцы начали расследовать вывод войск из Афганистана
Олег Соколенко
1 ч. назад
Республиканцы инициировали расследование "провального" вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года. Глава республиканского большинства в нижней палате Конгресса заявил: администрация Байдена "утаивает" правду.
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Республиканская партия США инициировала начало расследования обстоятельств вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили американские СМИ. Майкл Маккол, глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам запросил у госсекретаря Энтони Блинкена большой пакет документов, связанных с уходом из Афганистана: от прогнозов разведки до данных о переговорах с движением "Талибан".
Маккол заявил, что администрация Байдена "продолжает утаивать информацию, связанную с отступлением", и это "абсурдно и постыдно". Республиканец пообещал, что в случае дальнейшего несоблюдения администрацией президента правил, "комитет использует все имеющиеся у него полномочия, чтобы обеспечить выполнение этих требований... в том числе принудительным путем".
В Госдепартаменте США сразу не прокомментировали запрос республиканцев. Однако там подчеркнули, что с момента отступления из Афганистана провели более 150 брифингов для членов Конгресса.
"Стратегический провал" США в Афганистане
Вывод войск из Афганистана, где США за 20 лет потеряли убитыми около 2500 военнослужащих, вызвал волну критики внутри страны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли назвал случившееся "стратегическим провалом", а глава Минобороны Ллойд Остин признал, что были совершены "серьезные просчеты". "Тот факт, что афганская армия, которую обучали мы и наши партнеры, просто растворилась и в некоторых случаях сдавалась без единого выстрела, всех нас удивил", - заявил глава Пентагона. По его словам, США недооценили масштабы коррупции в руководстве афганских вооруженных сил.